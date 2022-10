Beauty



收藏文章 乾燥的季節,要保持肌膚滋潤飽滿!GUERLAIN御庭蘭花微精粹眼霜、LA PRAIRIE魚子極緻凝肌精露、 Maison Francis Kurkdjian 724 香水 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。 編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。 #1 GUERLAIN全新御庭蘭花微精粹眼霜 近日,從清晨的微風中,才感受到秋天的涼意。那絲秋高氣爽洗去了夏日的炎熱,但也帶來了一絲乾燥,讓編者忍不住總想為肌膚好好補水,只望在乾燥的季節中,保持飽滿的滋潤感。眼周作為秋冬季的重災區,當然要好好護理。 來自法國的品牌GUERLAIN近日推出了全新御庭蘭花微精粹眼霜,作為品牌的高價系列,御庭蘭花主要針對抗衰老功效,在成分及科研上可謂下重本。新推的眼霜屬於高濃縮眼部護理產品,採用納米技術,讓活性分子直達真基底,由底部修復、強化及緊緻眼周肌膚。成分方面,眼霜加入了最新一代胜肽、由海蘆筍(samphire)萃取而成酵素精華,以及透明質酸和konjac glucomannans葡甘露聚糖,有效減輕表情紋,改善眼睛疲態,消退浮腫及黑眼圈,讓眼周恢復自然明亮、精神飽滿。 查詢:GUERLAIN #2 LA PRAIRIE魚子極緻凝肌精露 來自瑞士的貴婦級品牌LA PRAIRIE近日推出一款全新強效精華——魚子極緻凝肌精露Skin Caviar Harmony L’Extrait,魚子是LA PRAIRIE的皇牌兼經典,針對緊緻、增加肌膚韌性的功效。今次推出的新品換上了深藍色的瓶身,晶瑩剔透,散發低調奢華,新品混合了多種魚子精華的成分,加強了魚子精華的提升緊緻液及魚子精華瓊貴面霜的和緊緻功效,有助強化肌膚的垂直組織,精華注入微液態配方中,並將水油成分分離,以達致最強功效。 查詢:LA PRAIRIE #3 Maison Francis Kurkdjian 724 2009年,Francis Kurkdjian 和 Marc Chaya 創立了 Maison Francis Kurkdjian,不久後,這個小眾品牌成為了LVMH 集團旗下的品牌。創辦人喜以多重感官去豐富嗅覺體驗,加上經常因工作關係周遊列國,各地城市節奏與文化也成了他的創作靈感,因此,品牌的香水在香調上也是相當有層次感。近月,品牌推出全新Maison Francis Kurkdjian 724,724代表了一星期7天與24小時,這瓶香水以城市為靈感,透著絲絲意大利的佛手柑氣息,還有茉莉的溫柔感與豌豆花、山梅花的輕盈,交織出充滿清新及未被定義的氛圍。 查詢:Maison Francis Kurkdjian



