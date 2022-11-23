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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 自然優雅之選：Chantecaille 2022睡蓮彩妝系列

Chantecaille的節日彩妝總是帶著歡愉的感覺，以往多見以動物為主題，以呼籲環保理念；這次，品牌以睡荷為主題，換上了薄荷綠與金色為主調的包裝，簡約又清新。一系列產品包括光影粉、柔霧光感粉餅、胭脂及晶瑩唇澤等，純素的光影粉粉質幼滑，以淡淡的香檳粉色為主調，加上淡淡的柔光效果，透出自然感；喜歡帶點金色調子的，可以選擇柔霧光感粉餅，凝霜配方讓光感更為低調優雅，彷如由內透出的光澤感般；胭脂色調也是低飽和度的色系，貼合膚色的色調散發自然緋紅的氣息，為節日妝容點綴一番。

查詢：Chantecaille

#2 時尚之選：VALENTINO BEAUTY奢華鉚釘星光系列

Valentino Beauty日前推出Star Studs Edition奢華鉚釘星光限量彩妝，以經典的鉚釘元素襯托節日氣氛。一系列節日套裝包括黑金外殼的Rosso Valentino 高訂經典唇膏、限量版Go-Clutch高訂隨行彩妝鏡盒和Eye2Cheek兩用胭脂及眼影等，這麼多款產品之中，最令人心動的，少不了限量版Go-Clutch高訂隨行彩妝鏡盒，這款彩妝鏡盒以黑金為主調，採用二合一粉盒的設計，內含一支迷你唇膏在內。粉盒是限定的新色#111 Golden Notte，散發淡淡的閃爍暖光色系，配以皇牌Minirosso唇膏，色號是#111A Undressed Velvet，一盒在手，外出補妝十分便利。

查詢：Valentino Beauty

#3 經典之選：ARMANI Beauty 2022聖誕限定彩妝及香水套裝

唇膏總是手袋中的常備物，而一支經典色號的唇膏更是必不可少。ARMANI Beauty的唇釉相信有不少女士都用過，特別是LIP MAESTRO 絲絨啞亮唇釉顯色、持久不在話下，其經典的陶土紅棕色#206及蕃茄紅棕色#405更是大熱色號；就著節日氣氛，品牌推出兩款色號的限定版，將原本典雅漆亮的紅色瓶蓋配以金色的雲石紋點綴，與金色的品牌標誌相互輝映，散發淡淡的奢華感。除了唇膏有限定版外，品牌還有一系列節日限定系列的聖誕香水套裝，包括標誌性的香水及身體護理產品等，送禮或自用都十分合適！

查詢：ARMANI Beauty







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