調香師Jean-Claude Ellena曾說過,「嗅覺是文字,香水則是文學。」(Smell is a word, perfume is literature.)於編者而言,不管是香水,還是香氛,所散發的氣味均是一種抽象的存在,它們輕輕的漂浮在空氣粒子中,倘若一不小心觸碰了你的鼻尖,嗅覺技能似乎立馬被啟動,而那無形之軀便隨之縈繞,隔空輕撫你浮躁或沉著的心。







「沒有女人是不喜歡香水,只有還沒找到自己香味的女人。」(There are no women who do not like perfume, there are women who have not found their scent.)可想而知,瑪麗蓮夢露說這句話的時候,是多麼的性感和妖嬈。然而,一種特定的香氣未必能俘虜每個人的心,但它卻是一種態度,悄無聲息的訴說著你的性格與故事。繼早前標誌性的柏林少女十年限量版後,來自法國的Serge Lutens於日前首次推出家居香氛系列,以香水以外的形式,詮釋精緻生活的態度。

View this post on Instagram A post shared by Serge Lutens (@sergelutens)

家居香氛系列以三種不同形式,詮釋五段嗅覺旅程,由充滿禪意且靜謐的日式宅邸 The Japanese House,穿梭到蘇格蘭的石頭小屋The Scotish House;從鬱鬱蔥蔥的夜間花園The Arab Garden,來到充滿著奢華木製品的阿拉伯宮殿The Arab House;最終回到最讓人放鬆的臥室The Linen Cupboard,沉浸在舒適之中。這五款香味可透過三種擴香方式將旅程帶至家中,分別為馬上讓室內散發香氣的香氛噴霧、帶著沉靜氣氛的線香和緩緩散發氣味的香薰器,因應不同心情與氛圍,綴以不同的調子!



查詢:Serge Lutens



專門店地址: 中環金融街8號國際金融中心商場 ifc 2004A鋪

電話: 2789 2216



專門店地址: 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B130鋪

電話: 2602 0823







