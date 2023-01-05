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2023年剛開始，不知道大家感受到新年新氣息了沒有？除了年末及新年派對，緊接著還有本月底的農曆新年，出席大大小小的聚會時，當然要打扮一下，以亮麗姿態示人，而一支能提升好氣息的唇膏就是手袋中不能缺少的單品。你還在尋找一支自然粉嫩唇膏的話，可能Blackpink的甜心姐姐Jisoo會幫到你！

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Dior誘惑煥彩潤唇膏作為品牌的經典潤唇膏，獨特配方蘊含97%天然成分，如櫻桃油等，能低調煥發雙唇自然健康色澤，質感柔滑舒適而滋潤飽滿，而且締造出持久6小時的亮麗光澤，單獨作為潤唇膏使用，亦可作為唇部底霜，因此向來都是女士們派對唇妝及補妝的最佳選擇。今年Dior特別為經典潤唇膏加入三款全新色調，包括038 Rose Nude、039 Warm Beige，以及以品牌宣傳大使 Blackpink Jisoo為創作靈感的031 Strawberry。

Jisoo的燦爛甜美笑容，以及隨時隨地散發的光芒，有誰不愛？Dior特別以為Jisoo的甜美女神形象為靈感，為她最愛的誘惑煥彩潤唇膏調配出全新亮麗紅調，並以她的生日（1月3日）及喜愛的水果 — 士多啤利命名，031 Strawberry從此誕生！

想擁有「Jisoo同款絕美唇色」，在新一年喚發自然迷人氣息的話，就不要錯過由即日起至1月 9日期間的 「JISOO慶生快閃禮遇」！優惠期間於Dior美妍網店購物滿$600並包括誘惑煥彩潤唇膏全新JISOO限定色調，輸入專用碼 [DIORJISOO]，即可獲迷你誘惑豐盈水潤唇彩及精美化妝袋，心動不如行動！

查詢：Dior Beauty







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