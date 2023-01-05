Beauty

收藏文章　

05/01/2023Text: Tiffany ChanPhoto: Dior Beauty

以甜美笑容為靈感，Blackpink Jisoo同款新唇色登場！新年必備Dior潤唇膏全新色調推介！還有Jisoo慶生快閃禮遇，不要錯過！

#唇膏 #新年 #Dior #Editors Pick #Makeup Trends #潤唇膏 #優惠 #Blackpink #唇色 #Dior Beauty #Jisoo #唇膏色號

　　2023年剛開始，不知道大家感受到新年新氣息了沒有？除了年末及新年派對，緊接著還有本月底的農曆新年，出席大大小小的聚會時，當然要打扮一下，以亮麗姿態示人，而一支能提升好氣息的唇膏就是手袋中不能缺少的單品。你還在尋找一支自然粉嫩唇膏的話，可能Blackpink的甜心姐姐Jisoo會幫到你！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

JISOO（@sooyaaa__）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

JISOO（@sooyaaa__）分享的貼文

 

　　Dior誘惑煥彩潤唇膏作為品牌的經典潤唇膏，獨特配方蘊含97%天然成分，如櫻桃油等，能低調煥發雙唇自然健康色澤，質感柔滑舒適而滋潤飽滿，而且締造出持久6小時的亮麗光澤，單獨作為潤唇膏使用，亦可作為唇部底霜，因此向來都是女士們派對唇妝及補妝的最佳選擇。今年Dior特別為經典潤唇膏加入三款全新色調，包括038 Rose Nude、039 Warm Beige，以及以品牌宣傳大使 Blackpink Jisoo為創作靈感的031 Strawberry。

 

 

　　Jisoo的燦爛甜美笑容，以及隨時隨地散發的光芒，有誰不愛？Dior特別以為Jisoo的甜美女神形象為靈感，為她最愛的誘惑煥彩潤唇膏調配出全新亮麗紅調，並以她的生日（1月3日）及喜愛的水果 — 士多啤利命名，031 Strawberry從此誕生！

 

Dior誘惑煥彩潤唇膏 #031 Strawberry $335

 

　　想擁有「Jisoo同款絕美唇色」，在新一年喚發自然迷人氣息的話，就不要錯過由即日起至1月 9日期間的 「JISOO慶生快閃禮遇」！優惠期間於Dior美妍網店購物滿$600並包括誘惑煥彩潤唇膏全新JISOO限定色調，輸入專用碼 [DIORJISOO]，即可獲迷你誘惑豐盈水潤唇彩及精美化妝袋，心動不如行動！

 

 

查詢：Dior Beauty

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

Unwrap yourself a joyful Season!
You May Also Like
#唇膏 #新年 #Dior #Editors Pick #Makeup Trends #潤唇膏 #優惠 #Blackpink #唇色 #Dior Beauty #Jisoo #唇膏色號
More on Beauty

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#Artcation#Clogs#Sex & Love#藝術品投資#personal trainer#2021vdaygift
Beauty Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
回顧展望 2022
大國博弈
More
Share