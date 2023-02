Beauty



收藏文章 春季就是需要一抹輕盈、透薄感!Jo Malone白花限量版系列香水、Caudalie鎮靜肌膚「皇后水」、Benefit毛孔護理系列 對於春季的到來,不知大家是否又愛又恨呢?喜歡它帶著復甦的感覺,卻也害怕它的濕潤感,讓肌膚變得不穩定。沒了冬季的乾燥,過於滋潤的護膚品及美妝品似乎也可以稍微歇歇了。換上輕盈透薄的選擇,讓肌膚輕裝上陣吧! #1 Jo Malone Blossoms Limited Edition 限量春日秘境系列 說起代表春夏天的花,你會想起甚麼?是氣質的睡蓮,還是清新的桂花?Jo Malone近日為春夏季釋出最新的Blossoms Limited Edition,不僅帶來清新的香氣,還將闊別四年的星花木蘭重新推出,彷彿勢要帶你走進春日祕境般浪漫。 全新Blossoms限量系列以溫柔的白花為主調,分別推出星花木蘭、水梨花蕾、桂花和睡蓮,晶瑩剔透的玻璃瓶身沒有任何花巧的點綴,僅配以糖果色的瓶蓋,以乾淨簡潔的設計為主。挑選的四款白花均散發溫柔的氣質,喜歡輕微活潑感的,可以選擇星花木蘭和水梨花蕾,散發淡淡的檸檬等清新氣息,一洗春夏日的炎熱;而香甜的桂花則帶著小確幸的感覺,初調綴以苦橙葉、主調綴以白桃、基調綴以白麝香和羊絨木,幸福中帶著絲絲暖意;要數清新脫俗,不得不提優雅的睡蓮,仿如世界的紛爭都與她無關,純粹、寧靜,睡蓮古龍水的成分也較簡單,初調是橙花和薑,主調則是睡蓮和茉莉,追後綴以麝香和琥珀木,將纏繞在腦海中的思緒沉澱下來,找回自己的生活節奏。

查詢:Jo Malone #2 舒緩、鎮靜肌膚的Caudalie「皇后水」 潔面後,不妨護膚第一步入手,將滋潤型的爽膚水變成透氣且保濕的質地。走天然路線的Caudalie就有一款100%天然精油的「皇后水」,這款全能精華爽膚水含有6種植物萃取,包括玫瑰精油、橙花水、迷迭香精油、薄荷精油、檸檬香蜂草,以及最皇牌的葡萄萃取物,主打細緻毛孔、提升光澤感;添加的精油能控油及抗菌,舒緩及鎮靜不穩定的肌膚狀態。細微的精華噴霧質地透薄,容易吸收,完全沒有黏膩感,最適合轉季使用。 查詢:Caudalie #3 告別粗大毛孔!Benefit 首推PORE CARE毛孔護理系列 Benefit 除了出色的眉部產品外,其大熱產品The POREfessional毛孔細緻霜相信有不少女士都試過!近月,品牌釋出最新的PORE CARE毛孔護理系列,主打緊緻﹑清潔及撫平毛孔,共推出6款高效能毛孔護理產品,由卸妝潔面﹑緊緻爽膚﹑清潔面膜到保濕面霜,剛好趕在這換季之際,一次性解決一直被粗大毛孔所困擾的肌膚狀態。 產品分為三步改善毛孔問題,第一,針對毛孔阻塞推出暢通毛孔深層潔淨卸妝油和深層淨化毛孔泥膜。卸妝油添加了葡萄籽、荷荷巴籽、牛油果及西梅籽油,利用成份中的脂肪酸如omega-9溶解彩妝,減少殘留物在肌膚的停留;泥膜則採用了含礦物質的高嶺土,同時加入荷荷巴籽油﹑西梅籽油及仙人掌花萃取,清潔的同時也具護膚功效;此外,當中的海茴香萃取成份,能帶走肌膚分泌過多的油脂。解決了毛孔阻塞的問題,可用潔面泡沫及緊緻果酸爽膚去緊緻肌膚和毛孔,潔面泡沫添加了檸檬萃取物及柚子萃取成分,用感清爽舒適,也不會緊繃,配合緊緻果酸爽膚使用,能溫和的去處老化角質,讓肌膚更嫩滑。最後還有撫平毛孔面膜和輕感保濕霜,面膜中的芹菜籽萃取及亞麻籽萃取富含Omega-3和胜肽,能軟化肌膚,配合以水基底為配方的保濕霜,輕盈的質地帶來清新舒適感。 查詢:Benefit



【2023兔年】迎新春,謹祝大家福兔豐年,鴻圖大展,財運亨通! 即睇2023癸卯年運程預測,兔年齊齊行大運!► 即睇

