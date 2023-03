Beauty



收藏文章 來一趟聲療之旅!Calming Spot頌缽體驗5月登陸香港:以音頻共振療癒身心,找回片刻寧靜 生活在香港這個步伐急促的城市,一不留神便會被各種情緒、壓力和焦慮淹沒。想趕走內心的不安,或許回歸原始,細聽大自然的聲音能為你帶來片刻寧靜。在聲音療癒中,頌缽便是最為人知的一種。不同大小的頌缽,都會發不同的聲音和頻率,讓身心進入放鬆的狀態。 來自美國洛杉磯的Calming Spot,向來致力推廣頌缽聲音療癒,更會遊走各地,在不同場地舉辦體驗課堂。今年5月,Calming Spot將會把頌缽聲音療癒體驗首次帶到香港,在愉景灣大白灣沙灘舉行一連兩日的Calming Spot Hong Kong 2023體驗。 頌缽聲音療癒體驗共有12節,並將會由13位不同導師主持,當中包括Calming Spot創辦人TR Gourley和Sara Gourley、薩滿女祭司Amber和量子靈魂與精神導師Minutes Leung等。參加者可按自己喜好選擇課堂,在遼闊的沙灘上,細聽聲療樂器的悅耳聲音。透過音頻共振,開啟心靈鉫鎖,重新梳理思緒,釋放壓力、焦慮、悲傷等負能量,找回片刻寧靜。 「Calming Spot Hong Kong 2023」單節由$280至$380不等,參加兩節指定體驗課堂更可享額外95折優惠。今個初夏,不妨由聲療之旅開始,和自己好好對話,療癒疲憊的身心。 Calming Spot Hong Kong 2023 日期: 2023年5月6至7日(星期六及日) 時間:上午10時至下午6時30分 地點:愉景灣大白灣沙灘 預約/詳情:Calming Spot



