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在《小王子》裡，B612星球的玫瑰或許不是絕無僅有，但她之所以特別，是因為小王子花了很多心思和時間澆灌與陪伴，使得玫瑰變得如此重要。

對於獨一無二，我們似乎也一直在奔波，為的就是尋找那無可取代。然而在尋尋覓覓之際，不如就讓香氣沉澱浮躁，塑造獨特瞬間與印象。

#1 那絲美好的想像：Guerlain限量版花草水語繁花香氛系列

每每談及《小王子》，就不由自主的想到了嬌蘭，淡雅的香氣又不失獨特性，純淨的芳香仿如帶你走進充滿花草水語的花海，帶來一絲美好的期望。全新的限量版花草水語繁花香氛採用95%的天然成分，推出了三款香氣，分別是散發溫柔且溫暖氣質的清翠橙花、迷人且誘人的晨霧玫瑰，以及活力動人的陽光甜橘。三款香氣仿如三種不同性格，又如一天之下，不同時間段的愉悅心情。

查詢：Guerlain

#2既危險，又沒忍住靠近：Serge Lutens Écrin de fumée 璀璨煙幕





Serge Lutens 的獨特的香氣就如一場冒險，充滿刺激與驚喜。這枚全新的Écrin de fumée 璀璨煙幕就如定格於派對上的杯觥交錯，燃起的煙草微微散發輕煙，視線是模糊的，但氣味卻是真切的。以煙草、可可和蘭姆酒為主調的香氛，高雅而奢華，在恍惚間，又帶點放縱，那危險與無情的感覺，讓人忍不住靠近，試著去征服。

#3 盛載情感的瓶子：Tory Burch Essence of Dreams

近年，愈來愈多時尚品牌涉足香氛領域，雖不是最擅長的主線，但時而也會讓人產生好奇，結合時尚的香氣，又會是怎樣的。Tory Burch 以自由、有愛為靈感，與Shiseido和知名調香師推出最新系列Essence of Dreams。瓶身設計簡潔，同時帶著傳統藥水瓶的影子，瓶蓋飾以雕刻元素，遊走於傳統與現代間，五款以大自然清新氣息為主的香氛透過木香、香料、蜂蜜、海水等元素，重塑花草植物的芳香。五款香氛均代表著五種情感——和平、自由、快樂、魔力及愛。若想從昨夜的迷幻中走出，不妨一試帶著清新氣氛的茉莉、獨特想起的香根草和辛辣的小荳蔻調子的COSMIC WOOD，在神秘辛辣中，又夾雜著明亮與清新。







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