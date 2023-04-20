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口罩令取消至今已有一段日子，愛美的女生當然要以無瑕妝容示人。不過即使妝容如何貼服自然，那雙像熊貓一樣的黑眼圈總是怎都遮不住。與其蓋上厚重的遮瑕膏，倒不如從源頭入手解決問題！不少護膚品牌都在近期推出了全新或是升級版眼霜，一起告別熊貓眼吧！

貴婦級護眼：CLARINS至臻凝時眼霜

CLARINS去年推出Precious至臻凝時系列，主打高端科研技術，當中率先推出至臻凝時精華水和至臻凝時面霜，對抗初老。今年品牌再下一城，推出「至臻凝時眼霜」，眼霜含超過94%的天然成分，質感輕盈，散發陣陣花香。配方主打月神花冷凍萃取以及三重胜肽複合物，可有助延緩眼部肌膚衰老；而有機燕麥糖則可助緊緻眼周肌膚，全面做到撫平、緊緻、亮眼。

除了靠手尖按摩，不妨亦用用眼霜內附上的冷凍按摩棒。按摩棒由可回收超合金物料製成，適合不同眼形和部位，在按摩同時更可提升眼霜吸收力。品牌建議可以點壓按摩，或是把按摩棒平貼肌膚提拉，零技巧便能輕鬆為眼部去水腫。

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