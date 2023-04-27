Beauty

收藏文章　

27/04/2023Text: Christy

SOGO感謝祭回歸！10大護膚／美妝／香氛限定優惠：人氣品牌低至半價、37折入手皇牌彩妝套裝，get ready！

#SOGO #香氛 #SK-II #護膚 #Editors Pick #Three #Charlotte Tilbury #Natura Bisse #laura Mercier #SOGO Thankful Week #Hourglass #美妝 #Issey Miyake #Drunk Elephant #Tory Burch #感謝祭 #SOGO感謝祭 #SOGO感謝祭2023 #narciso rodriguez Parfums #美妝優惠

　　半年一度的SOGO感謝祭又來了！今次感謝祭的首階段將於4月28日展開，為期兩個多星期至5月14日。數數手指，這次是撤銷口罩令後的首次感謝祭，現在大家對美妝用品的需求大增，這次絕對是入手超值套裝的好機會，編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚、美妝和香氛精選優惠，快快記下你的心水套裝！

 

人氣護膚品牌 ── Drunk Elephant

 

　　來自美國的人氣護膚品牌Drunk Elephant去年登陸香港，適逢開幕一周年，今年Drunk Elephant推出限定優惠護膚組合，集齊從早到晚的護膚步驟，不論想補濕還是收毛孔、提亮，都總有一款能照顧你的需要！

 

Bouncy Brightfacial™ 彈滑亮肌面膜組合 $560 （原價$780）

（含：Bouncy Brightfacial™ 彈滑亮肌面膜 50ml、Protini™ 多肽面霜 5ml、T.L.C. Sukari 嬰兒嫩肌面膜 5ml、初榨馬魯拉奢華美顏油 5ml）

補濕提亮果昔組合 $965 （原價$ 1,690）

（含：B Hydra™ 強效保濕精華 50ml、Protini™ 多肽面霜 50ml 及 5ml、A Passioni™ 視黃醇乳霜 10ml、Beste™ No. 9 潔面啫喱 15ml、T.L.C. Framboos™ 夜間煥顏精華 5ml、Protini™ 強胜肽重塑精華 5ml、Bouncy Brightfacial™ 彈滑亮肌面膜 5ml、F Balm™ 電解質水凝面膜 5ml、A Gloei™ 馬魯拉視黃醇美顏油 3ml、Lala Retro™ 急救面霜 5ml）

強效補濕煥膚面膜組合 $1, 105（原價 $1, 860）

（含：F Balm™ 電解質水凝面膜 50ml、T.L.C. Sukari 嬰兒嫩肌面膜 50ml 及 5ml、A Passioni™ 視黃醇乳霜 10ml、Beste™ No. 9 潔面啫喱 15ml、T.L.C. Framboos™ 夜間煥顏精華 5ml、Protini™ 強胜肽重塑精華 5ml、初榨馬魯拉奢華美顏油 5ml、Sugared Koffie™ 杏仁奶磨砂 15ml、Protini™ 多肽面霜 5ml、Lala Retro™ 急救面霜 5ml）

 

下一頁更多護膚套裝優惠！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

Watches & Wonders 2023
You May Also Like
#SOGO #香氛 #SK-II #護膚 #Editors Pick #Three #Charlotte Tilbury #Natura Bisse #laura Mercier #SOGO Thankful Week #Hourglass #美妝 #Issey Miyake #Drunk Elephant #Tory Burch #感謝祭 #SOGO感謝祭 #SOGO感謝祭2023 #narciso rodriguez Parfums #美妝優惠
More on Beauty

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#露背#編輯試用
Beauty Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
大國博弈
More
Share