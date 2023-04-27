27/04/2023Text: Christy
SOGO感謝祭回歸！10大護膚／美妝／香氛限定優惠：人氣品牌低至半價、37折入手皇牌彩妝套裝，get ready！
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半年一度的SOGO感謝祭又來了！今次感謝祭的首階段將於4月28日展開，為期兩個多星期至5月14日。數數手指，這次是撤銷口罩令後的首次感謝祭，現在大家對美妝用品的需求大增，這次絕對是入手超值套裝的好機會，編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚、美妝和香氛精選優惠，快快記下你的心水套裝！
人氣護膚品牌 ── Drunk Elephant
來自美國的人氣護膚品牌Drunk Elephant去年登陸香港，適逢開幕一周年，今年Drunk Elephant推出限定優惠護膚組合，集齊從早到晚的護膚步驟，不論想補濕還是收毛孔、提亮，都總有一款能照顧你的需要！
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多