收藏文章 宛如肌底透出來的紅潤感!3款春夏日必備的抗氧化胭脂、雲石潤色粉餅 不論你追求的是哪一種美麗,都應受到尊重,即使擋不住歲月,也要優雅的老去。 編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News,讓我們抓緊潮流步伐之餘,學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。 #1 Rose Hermès玫麗粉紅系列腮紅





自Hermès 推出美妝系列後,每季的新品或新色調,都能引起女士們的關注,無論是設計還是質感,都讓人忍不住要入手,包括問世兩年的Rose Hermès玫麗粉紅系列。日前,這個腮紅系列釋出最新的三個色調,分別是35 Rose Doré 玫瑰金色、47 Rose Ambré 琥珀粉色和58 Rose Cuivré 銅彩粉色。三款色調都走自然路線,不僅可以用於臉頰,還可以修飾顴骨,讓五官更立體;配方中含有抗氧化特性的維生素E 和桑果萃取精華,配以細膩的粉質,輕柔的觸感,讓腮紅宛如從肌底透出般。 查詢:Hermès #2 NARS 亞洲限量版原生光幻彩蜜粉餅全新色調 想讓膚色透出紅潤感,除了腮紅,不妨從底妝入手。NARS 的大熱產品原生光幻彩蜜粉餅以細膩的粉質和營造透薄的妝感獲得不少女士歡心。繼上年大熱的亞洲限量版Moonwave色調後,品牌今年推出了全新的STARDUST色調,混合粉紅、粉黃的白色大理石色彩,有效提亮膚色,以及矯正膚色不均的問題,混合珠光及帶有幻彩效果的稜光粉球在光線的折射下,散發自然透亮及光彩的妝效! 查詢:NARS #3 Hourglass AMBIENT 柔光亮顏彩妝盤DIFFUSED ROSE 要說雲石胭脂的代表,不得不提Hourglass的AMBIENT的彩妝盤。從高光、陰影到不同色調的胭脂,一盒就可滿足基本的妝容。這個系列最近推出的全新色調——DIFFUSED ROSE包含三款柔光顏粉餅,分別是暖調的Diffused Light,可以模糊瑕疵;全新的暖調玫瑰色Rose Flush 透著春日的浪漫,同時玫瑰色調又帶出一絲成熟與氣質;最後加以暖調金色Supernova Strobe Light作為高光點綴,為妝感增添一絲好氣息!



