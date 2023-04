Beauty



收藏文章 在家也有教練指導健身!PURE Online:一站式瑜珈、健身、冥想線上課程平台,從內到外放鬆身心 假日在家閒著,整日不是睡,就是看Netflix和不停吃吃吃,日子久了,肉也長出來了。看著那封塵已久的瑜伽墊,想著要動動身子,卻無從入手。如果說有一個線上的互動健身課程平台,是不是有點吸引? PURE最近推出了互動線上數碼平台「PURE Online」,平台設有超過400多項多元化的瑜伽和健身影片課程,由PURE集團的國際認證教練授課。如果要問和一般網上的影片教學有何分別,就是AI!「PURE Online」使用了AI技術,透過追蹤功能,用家除了可以監測自己的運動表現,AI更會適時提供指導,新奇有趣之外,更十分適合一眾健身新手! 超多課程類型選擇,每週更新! 在課程方面,平台每週會上載21段影片,供用家隨意選擇適合自己的內容,除了有瑜伽教學影片,亦有以聲音療愈為主題的影片,從內到外放鬆身心。 媽媽瑜伽(35 - 45 分鐘):將著重於身心連接,重點在於身體特定體式的訓練,以恢復身體健康。 瑜伽伴你同行(10 – 15 分鐘):用家在全球國泰航空航班的娛樂系統上可收看6段瑜伽和冥想影片。 聲音療愈 ── 壓力和焦慮(30 分鐘):以聲音和振動,體驗深度放鬆和冥想練習,有助促進睡眠、清除負能量和提高免疫系統。 營養小貼士(< 5 分鐘):了解如何閱讀營養標籤、如何吃得健康等。 健身(40 – 50 分鐘):提供全身運動Total Body Conditioning、Vinyasa瑜伽課程等教學。 PURE Online現已正常上線,有興趣的話,不妨登錄網站,了解更多! PURE Online 基本訂閱價錢:1個月:HK$78|6個月:HK$428|12個月:HK$768(另可以每月$38的解鎖超過200項高級AI課程體驗) 早鳥優惠:由即日起報名PURE Online,即可享套餐半價優惠,用戶可無限次體驗所有課程;即日起至2023年4月30日,用戶註冊即享獨家10天免費AI高級體驗試用,可使用於三個指定的AI課程。 網站:https://www.pure-online.com/zh_hant/



