收藏文章 假日讓身心放鬆靜養!SPA by mtm labo調息淨化養潤療法:以量身定制排走毒素,釋放內外壓力 生活在這個繁忙的都市,面對各種生活壓力、情緒、精神負荷…...總叫人不知不覺問變得倦怠,心靈都像被掏空了。想要放鬆身心,除了從日常作息入手,找天做一個SPA,從內到外調整身體,也是個不錯的選擇。 不過,做SPA也當然要選擇一個適合自己的,若是有度身訂造的話,效果更佳。SPA by mtm labo最近便推出了全新的「量身定制」調息淨化養潤療法,結合中藥智慧、草本香薰療法以及品牌的宗旨「量身定制」,排走身體毒素,釋放身心壓力。 調息淨化養潤療法以調音師定期為樂器保養為概念,揉合中醫三焦辨証理論,歸納出各種體質。順應不同體質的需要,顧問會調製出最適合的「量身定制」草本配方油,讓房間的香薰氣味、足浴以至整個療程都獨一無二。 淨化、調息、滋養三部曲 療程先以身體磨砂揭開序幕,說明是定制療法,當然也可按喜好選擇自己喜歡的身體磨砂。米糠身體磨砂以日本原產米糠、精油及沒藥調制而成,可溫和去除肌膚表層的老化角質,同時抑制黑色素,達至即時提亮效果;而咖啡身體磨砂則含有機咖啡豆、椰子油及乳木果油,有助緊緻線條,排走毒素,各有各吸引。 潔淨身體後,便來到按摩環節。按摩師因應不同身心需要,配合草本配方油,以獨家手法進行淋巴引流排毒按摩,除了可舒緩緊繃的肌肉,亦可刺激淋巴循環,排走體內毒素及多餘水份,為身心釋放壓力,達至平衡狀態,變得輕鬆舒暢。 療程最後以滋養體膜作結,體膜內含甜杏仁油、可可巴油、紅花油等多款天然植物性精華,配合草本配方油,潤養每一寸肌膚,一摸,彷彿粗糙乾紋都不見了,只剩下柔軟、潤滑、彈性度高的肌膚,大滿足。 完成療程後,按摩師更會送上特意預備的茶點,為這趟療程劃上完美句號。如你的身心靈也早已是日久失修,不妨找天,到這裏體驗一下,找回那和諧平衡的狀態吧! SPA by mtm labo調息淨化養潤療法 療程時間:1小時55分鐘 價錢:$2,350 地址:銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心16樓



