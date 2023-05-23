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經過幾場大雨的洗禮，春季的濕潤慢慢被夏季的燥熱所掩蓋。在更換衣櫥之際，也是時候為化妝櫃上添置一些Hot item迎接火辣辣的夏季！

在眾多美妝品牌所推出的最新產品中，Armani Beauty的全新水潤絲光柔紗胭脂一下抓住了編者的眼球。這系列全新胭脂是延續大熱產品LUMINOUS SILK水潤絲光粉底液的魅力，因此其包裝與外觀與王牌粉底液無異，不過打開低調的黑色粉盒後，就是一個個引人入勝的熱門色調，為你夏季妝容增添光彩。胭脂與粉底液一樣，以絲緞質感為靈感，配方所使用的圓球填充微粒技術能讓上妝效果更為親膚，同時散發霧化的柔焦效果，以營造順滑且高級的妝容。

全新胭脂系列共推出七種能提亮膚色的色調，有白裡透紅的嫩粉色調、也有適合炎炎夏日的珊瑚紅、還有散發法式氣質的正紅色調、以及打造高級妝容的裸色和紫紅色調。胭脂的質感走輕盈路線，粉質順滑易推，上臉後能輕易打造適合夏季的乾淨妝容，為妝容帶來透亮、自然的裸感氣息。

一個完整的妝容，又怎可錯過一個點睛的唇妝。隨著唇膏配方的不斷改善與升級，霧面唇妝不再像以往一般乾燥得讓人卻步。而Armani Beauty的大熱唇部產品不得不提人手一支的「LIP MAESTRO 絲絨啞亮唇釉」，而近日這個Hot Item推出了全新演繹——LIP MASETRO SATIN 絲絨水漾唇釉。啞光的透明磨砂管形和緞面的瓶蓋已經詮釋了唇膏的質地——集水潤的質感與焦柔的呈現，為妝感帶來緞光啞緻的感覺。

從裸色、粉色、蜜桃色到正紅色，系列共有十一種色調。韓國女團NewJeans成員Hanni更私心推介並示範三款大熱色調，分別是純慾感十足的#2 WEEKEND GETAWAY 輕熟蜜桃、顯白且霸氣的#7 OPENING NIGHT 冰透桃粉，以及必備的#12 SECRET DATE 經典正紅色，從甜而不膩到霸氣外露，無論任何膚色都輕鬆駕馭。

查詢：水潤絲光柔纱胭脂

查詢：絲絨水漾唇釉











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