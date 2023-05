Beauty



收藏文章 以香氣點綴家中角落!擴香瓶始袓Culti Milano登陸中環:人氣綠茶佛手柑調,宛如置身日式庭院 經過一天工作的洗禮,回家後躺在床上,點燃最愛的香氛,總是叫人最舒適、最為放鬆。說到香氛,近日來自意大利的殿堂級香氛品牌Culti Milano在中環正式開設全亞洲首間旗艦店「Culti House」,把意式家居香氣融入室內設計,重新詮釋「家的美學」。 來自意大利的Culti Milano,由當地室內設計師Alessandro Agrati於1990年創立,把「氣味」和「室内設計」聯結起來,形造出一個舒適,沒有違和感的氛圍。不說不知,其實Culti Milano是擴香瓶的始袓,Alessandro有感香氛蠟燭等的擴香時間實在是太短暫,因此研發出不用點火的擴香瓶,亦即是現在大家常見,插著蘆葦支的擴香瓶。除了散發陣陣香氣,同時亦能點綴家中角落。 旗艦店位於中環荷李活道,由著名室內設計師Alexis Dupont設計,裝潢採用了平衡溫暖的色調,配以意式建築經常用到的楓木及洞石元素,給人溫馨典雅的感覺。店中除了有傳統零售空間,同時亦擺放了各式家具,當中更有特意從米蘭運到香港,由德國大師Mies van der Rohe操刀的Barcelona Chair,讓客人可以坐在這裏細心挑選自家的專屬香氣,份外舒適。 在香調方面,除了有經典的木質調,Culti Milano亦有花香、果香、柑橘、海洋調等多種類型,當中最受歡迎的便是「綠茶雅韻Thé」系列,基調以煎茶香氣為主,配以中調的佛手柑,絲絲禪意,宛如置身日式茶屋,放緩身心。 適逢旗艦店開幕,品牌更特別在香港店推出已停產的限量香氛Van Gogh Irises系列,香氛以梵高第一幅創作的油畫《鳶尾花》為藍本,利用香氣詮釋梵高的藝術氛圍,為家中增添文藝氣息。 除了一系列的擴香瓶,Culti Milano亦有推出身體香氛系列、香氛噴霧和汽車香氛等。讓喜歡的味道隨時隨地圍繞自己,也是一種生活中的小確幸吧。 Culti House Hong Kong 地址:中環荷李活道70A號



etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



連環爆雷

大國博弈

More

Share













Copy Info

以香氣點綴家中角落!擴香瓶始袓Culti Milano登陸中環:人氣綠茶佛手柑調,宛如置身日式庭院 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/feature/43885 etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。 ► 了解更多https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/84160 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close