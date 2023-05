Beauty



收藏文章 配備這些單品,再熱的天氣也能保住精緻妝容!Givenchy魔法棒、Oribe Dry Shampoo、Nars柔霧粉餅 隨著夏日的到來,肌膚的出油和汗水也隨之而來。對於愛美的女士來說,如何在炎熱的夏日保持精緻的妝容,成為了一個挑戰。在這樣的情況下,選擇一些適合夏天使用的妝品,成為了不可或缺的一步。今天,就來介紹一些炎炎夏日必備的妝品,讓你在炎熱的天氣中依然能夠保持完美的妝容。 #1 Givenchy 全新修顏魔法棒 與其在臉部不斷疊加粉底、遮瑕等妝品去營造自然無暇妝容,不妨選擇一個適合自己肌膚和膚色的產品!而想打造自然的妝容,透薄是其中一個要訣! Givenchy 最近推出了全新的修顏魔法棒,它的質地輕盈水潤,容易推開,能輕鬆打造立體的臉部輪廓。全新的修顏魔法棒共推出了三款色調,分別是改善肌膚暗黃、膚色不均和提亮膚色的天空藍;中和面部泛紅、修正暗瘡印的薄荷綠;以及修飾黑眼圈,改善肌膚倦容的蜜桃橙,可根據自己的膚色和需要進行選擇。與此同時,這個修顏魔法棒的設計非常方便,扁平的三角形狀頭可輕鬆地塗抹在臉部需要修飾的地方,使用方法也很簡單,只需輕輕塗抹在臉部需要修飾的地方,再用手指或化妝掃均勻推開,就能輕鬆達到修飾臉部輪廓的效果。 查詢:Givenchy



