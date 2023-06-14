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臨近父親節，不知道各位兒女，預備了如何和爸爸慶祝呢？除了帶爸爸吃餐好、送上美酒名錶，預備一份體貼窩心的禮物也不錯。若大家仍毫無頭緒，不妨看看編者以下為大家挑選了幾份貼心實用的護膚香氛禮物，父親大人必定喜歡！

一站式潔面、保濕、抗皺！Kiehl’s男士全效護膚套裝

說到男性護膚，Kiehl’s的男士護理系列向來深受不少男生們歡迎。臨近父親節，Kiehl’s特別推出了3款男士護理套裝，有全效護膚、緊緻抗皺，亦有護髮套裝。如果想為爸爸做到一站式護理，必選男士全效護膚套裝，有齊潔面啫喱、爽膚水、保濕乳，和眼霜等，隨套裝更附送限量版保溫水壺，滿足爸爸所有願望，實用兼性價比高！如爸爸正為面上皺紋苦惱，亦不妨考慮送上緊緻抗皺套裝，套裝內含眼霜、面霜和精華等，全效抗皺，減退歲月痕跡！

查詢：Kiehl’s

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