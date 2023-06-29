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隨著氣溫逐漸升高，肌膚也變得黏膩，出門還不到半天，臉部的T字位就泛起油光。如果一整天都不清理，肌膚積聚的分泌物和污垢會堵塞毛孔，引發粉刺和青春痘，甚至使毛孔粗大。如果想讓毛孔恢復暢通，讓肌膚保持乾淨，除了正常洗臉程序外，還需要去角質和使用酸性產品！因此，編輯部特別挑選了三款私藏好物，不僅溫和養膚，就算是敏感肌膚，也可以日日使用！

#1 滋養肌膚 x 去除角質：KANEBO 補濕亮澤嫩膚水

KANEBO補濕亮澤嫩膚水是一款擦拭式化妝水，其溫和的性質猶如日常使用的爽膚水。嫩膚水的配方中含有DPG和甲基葡糖聚醚-10，這些成分分別具有保濕和去角質的功效。使用方法非常簡單，只需在潔面後，取適量於化妝棉上，於臉部輕輕一抹。不僅能提供保濕和柔軟肌膚的功效，同時也能輕柔地去除肌膚上的黑色素和老舊角質，並清除污垢和殘留的妝品。編者習慣在早晨洗臉後使用此產品，作為再次清潔的步驟。它不僅可以代替打底用的化妝水，還能在擦拭的過程中去除肌膚在睡眠時分泌的油脂，使後續的妝感更加貼服，並且減少肌膚出油所引起的黏膩感。

查詢：KANEBO

#2 日日都可以用的酸！Dermacept Peel Complex 10 複合煥膚10美容液

相信很多女士對Dermacept都不陌生，其王牌產品維他命C精華系列可謂是女士們對抗暗沉和痘印的救星。此外，在夏季，Dermacept Peel Complex 10也是必備的隱藏好物！這款被譽為日常使用的「酸」具有獨特的「Daily Peel」配方，含豐富的滋潤和修復分子，其低刺激性的弱酸性「5酸」配方代替了刺激性煥膚療程，溫和地促進表皮新陳代謝更新，消除暗啞死皮和黑頭粉刺。其乳白質地可早晚按壓三泵於化妝棉上，均勻塗抹全臉，需要重點護理的部位，如額頭、鼻翼和下巴等角質層積聚和黑頭更多的地方，可輕拭處理。再配合高濃度的純維他命C25精華，能緩解毛孔粗大、肌膚暗沉和粗燥等問題！

查詢：Dermacept

#3 第二天就見效！Paula’s Choice 2%水楊酸精華液

這瓶來自美國品牌Paula's Choice的2%水楊酸精華液是眾多美妝博主必備之物，也是品牌的鎮店之寶。它的質地呈透明狀，用化妝棉蘸取些許後，局部塗抹在臉上，質感帶有些許油性，編者一般只在晚間使用，有時塗抹在痘痘處會有些刺刺的感覺，但整體效果非常明顯。大部分水楊酸（BHA）產品的濃度一般最高也只有2%，而這款精華液的濃度也是如此，pH值在3.2-3.6之間，能有效針對黑頭、粉刺和痘痘等肌膚問題，同時去除老廢角質和疏通毛孔，平衡油脂，讓痘痘和粉刺快速代謝，呈現潔淨的肌膚。

查詢：Paula’s Choice







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