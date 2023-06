Beauty



收藏文章 編輯私藏的3款「Daily Peel」:溫和溶解黑頭、粉刺和角質,恢復零毛孔的搪瓷肌! 隨著氣溫逐漸升高,肌膚也變得黏膩,出門還不到半天,臉部的T字位就泛起油光。如果一整天都不清理,肌膚積聚的分泌物和污垢會堵塞毛孔,引發粉刺和青春痘,甚至使毛孔粗大。如果想讓毛孔恢復暢通,讓肌膚保持乾淨,除了正常洗臉程序外,還需要去角質和使用酸性產品!因此,編輯部特別挑選了三款私藏好物,不僅溫和養膚,就算是敏感肌膚,也可以日日使用! #1 滋養肌膚 x 去除角質:KANEBO 補濕亮澤嫩膚水 KANEBO補濕亮澤嫩膚水是一款擦拭式化妝水,其溫和的性質猶如日常使用的爽膚水。嫩膚水的配方中含有DPG和甲基葡糖聚醚-10,這些成分分別具有保濕和去角質的功效。使用方法非常簡單,只需在潔面後,取適量於化妝棉上,於臉部輕輕一抹。不僅能提供保濕和柔軟肌膚的功效,同時也能輕柔地去除肌膚上的黑色素和老舊角質,並清除污垢和殘留的妝品。編者習慣在早晨洗臉後使用此產品,作為再次清潔的步驟。它不僅可以代替打底用的化妝水,還能在擦拭的過程中去除肌膚在睡眠時分泌的油脂,使後續的妝感更加貼服,並且減少肌膚出油所引起的黏膩感。 查詢:KANEBO #2 日日都可以用的酸!Dermacept Peel Complex 10 複合煥膚10美容液 相信很多女士對Dermacept都不陌生,其王牌產品維他命C精華系列可謂是女士們對抗暗沉和痘印的救星。此外,在夏季,Dermacept Peel Complex 10也是必備的隱藏好物!這款被譽為日常使用的「酸」具有獨特的「Daily Peel」配方,含豐富的滋潤和修復分子,其低刺激性的弱酸性「5酸」配方代替了刺激性煥膚療程,溫和地促進表皮新陳代謝更新,消除暗啞死皮和黑頭粉刺。其乳白質地可早晚按壓三泵於化妝棉上,均勻塗抹全臉,需要重點護理的部位,如額頭、鼻翼和下巴等角質層積聚和黑頭更多的地方,可輕拭處理。再配合高濃度的純維他命C25精華,能緩解毛孔粗大、肌膚暗沉和粗燥等問題! 查詢:Dermacept #3 第二天就見效!Paula’s Choice 2%水楊酸精華液 這瓶來自美國品牌Paula's Choice的2%水楊酸精華液是眾多美妝博主必備之物,也是品牌的鎮店之寶。它的質地呈透明狀,用化妝棉蘸取些許後,局部塗抹在臉上,質感帶有些許油性,編者一般只在晚間使用,有時塗抹在痘痘處會有些刺刺的感覺,但整體效果非常明顯。大部分水楊酸(BHA)產品的濃度一般最高也只有2%,而這款精華液的濃度也是如此,pH值在3.2-3.6之間,能有效針對黑頭、粉刺和痘痘等肌膚問題,同時去除老廢角質和疏通毛孔,平衡油脂,讓痘痘和粉刺快速代謝,呈現潔淨的肌膚。 查詢:Paula’s Choice



