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夏天常常待在冷氣地方，肌膚容易缺水之餘，嘴唇也不例外。難得入手了心水唇色，塗上嘴唇後卻後很快便湧現乾紋、甚至脫皮，叫一眾愛美的女生們煩惱！這時候，不妨換上一支保濕潤澤的唇膏，讓雙唇moist足整個夏日！

集啞緻水潤於一身！Armani全新Lip Power Matte

想要雙唇保持水潤，卻追求啞緻感的妝效？ Armani beauty今夏推出全新的Lip Power Matte 輕柔啞亮唇膏，唇膏共有12種色調，喜歡自然妝感的話，推介#112自然裸粉色，抹上雙唇後有如原生唇色般自然；想來點夏日風情，即可考慮#307元氣亮橙，橙紅色更顯膚色白皙，散發夏日色彩。

Lip Power Matte利用含荷荷巴油和意大利橄欖油的雙重輕盈油份因子，結合啞緻粉末，兩者比例平衡，令唇妝柔潤不繃緊。唇膏質感如奶油般輕易塗抹，上唇即時形成保護層，啞緻同時水潤，保濕一整天，是今個夏日必收的唇妝之一！

查詢：Armani beauty

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