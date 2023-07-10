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提到CHANEL的經典美學元素，當然少不了山茶花、黑白配色、和菱格紋等等，不過近年品牌都開始走向潮流大勢，推出不少粉嫩色調的單品手袋。近日CHANEL再把品牌的獨特色彩個性放入美妝系列中，推出全新「色彩代碼 CODES COULEUR」彩妝工具系列，勢要俘虜女生們的心！

Coco Chanel曾說過「世界上最好的顏色，就是適合你的顏色。」是次的色彩代碼彩妝工具系列分別推出了9款色調，走成熟知性路線的話，有#143紫紅色Diva、#127深邃藍色Fugueuse和#155酒紅色Rouge Noir；愛可愛活力風格的你，有#129奶黃色Ovni、#147橘紅色Incendiaire和#121珊瑚色Premiere Dame；若喜歡少女粉嫩風，則有#135粉紫色Immortelle、#131鼠尾草綠色 Cavalier Seul、和#111淡粉色Ballerina。

相信看完以上9種色調，大家都和編輯一樣，選擇困難症大爆發！選好色調後，便來看看色彩代碼彩妝系列的3款限量新品，由專業刷具、彩妝鏡以至美甲銼也一應俱全，除了集齊一套同色，亦可配搭不同心水色調，很想全部也收歸家中！

LES PINCEAUX DE CHANEL彩妝掃套裝

正所謂「工欲善其事，必先利其器。」想妝容貼服無瑕，便要由掃具開始入手。Les Pinceaux de Chanel彩妝掃套裝共有三支彩妝掃，N°101粉底掃以獨特斜角設計，適用於液狀及粉狀粉底，乾濕兩用；N°200眼影掃用上了柔軟絲滑的纖維，能輕易沾取眼影，即使新手也能輕鬆使用；而N°110胭脂掃則配合弧形設計，輕輕一掃便能凸顯雙頰和加深輪廓線條，是三支日常必備的彩妝好物！

MIROIR DOUBLE FACETTES雙面彩妝鏡

化妝鏡絕對是女生不能缺少的單品之一，外出要整理儀容就靠它！這款Miroir Double Facettes彩妝鏡共有兩面，一面是普通鏡子，另一邊則是放大鏡，除了可以平日檢查儀容，亦能隨時隨地精準補妝，超方便！

LA LIME A ONGLES美甲銼

這次限量系列中最吸晴的，便是這款La Lime A Ongles美甲銼！美甲銼以蝕刻玻璃製成，材質輕柔，能有效地修飾指甲，不費吹夫之力便可以做出理想的長度與甲形；配合品牌的Le Vernis 甲油，輕易DIY出亮麗美甲！

查詢：CHANEL







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