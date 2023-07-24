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今年大熱電影之一的《Barbie》上映，掀起全球Barbiecore粉紅狂熱！想要湊一番熱鬧，當然要在穿搭上加入了粉紅元素點綴。這時候若再添上一個粉色系的妝容，除了把「芭比」氛圍提升，更能凸顯性感時尚美態。今個夏日，絕對是粉紅妝容當道！

Valentino PINK PP Go-Cushion

說到粉紅色，當然少不了Valentino近年極具代表性的色調 Pink PP。近日Valentino Beauty推出了限量版Go-Cushion高訂輕透氣墊粉底，把Pink PP的大膽誇張色彩伸延至美妝單品！皮革質感的外殼抹上Pink PP 螢光粉紅色調，既優雅又吸睛搶眼，是芭比熱潮下的必收妝品之一！

Go-Cushion採用了可重複層疊的上粉的配方，質感水潤，同時亦能大大增加遮瑕度，即使重複塗抹亦不會有過份的厚重和黏膩感；加上專屬斜角粉撲，能更精準掌握粉撲角度，鼻角等位置也能輕易上粉，適合外出時方便補妝。

查詢：Valentino

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