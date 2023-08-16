收藏文章

肌膚狀況往往和年齡掛鉤，隨年紀增長，面上的細紋、毛孔粗大問題愈是顯現，怎擋也擋不住。想重回年輕時的彈滑緊緻的肌膚狀態，除了從飲食、生活習慣入手，亦要在護膚步驟上花點小心思。近期不少品牌也推出了主打緊緻抗皺的面霜新品，是時候多管齊下，回復嫩白零瑕肌膚！

#1 皇牌黑蜂蜜修護科技！Guerlain全新殿級蜂皇乳霜

說到抗衰老，當然不得不提Guerlain的殿級蜂皇系列。品牌獨家研發的動態黑蜂蜜修護科技，有助啟動肌膚膠原蛋白系統，高效減齡。Guerlain本月推出了新一代Abeille Royale殿級蜂皇乳霜，含超過94%天然來源成分，並糅合兩種皮膚專家級成分，包括多重分裂透明質酸，以及2%的六胜肽。前者可在皮膚核心起保水作用，具高度針對性；而後者則針對彈性蛋白，提升肌膚飽滿度，改善膠原蛋白流失。

Abeille Royale共分為日夜霜，日霜質感輕盈不厚重，一抹便是水潤，更帶提拉功效，早上配以按摩手法吸收，踢走倦顏便最好不過；晚霜質感更為豐潤，如肌膚的保護膜般點服，為整天不斷受外來刺激的肌膚深層充電，增強膚質彈性，雙管齊下，從內到外養出好膚質！

查詢：Guerlain

下一頁：高效抗氧+強化防禦力！SK-II全新SKINPOWER精華霜







銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情