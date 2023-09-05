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05/09/2023Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

秋季眼影盤新品：Clé de Peau全新色彩組合、THREE一抹染暈眼影霜、RMK限量純色風格，抹出秋日質感棕紅眼妝！

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　　常說眼睛是靈魂之窗，深邃迷人的眼妝，更能顯出個人時尚魅力。颱風天過後，天氣逐漸變得清涼，愛美的女生們，又是時候跟上潮流，為妝容換上秋天色彩。踏入初秋，各大美妝品牌也紛紛推出秋季眼影盤，以溫暖柔和的色彩，抹出秋日氣質吧！

 

#1全新12色彩組合！Clé de Peau Eye Color Quad

 

 

　　今個秋季，Clé de Peau推出全新的Eye Color Quad四色眼影組合，品牌彩妝總監Benjamin Puckey以48種色調，配搭出12個色彩組合，集齊冷色、自然中性色和暖色調，每個組合的底色都帶自然中性色彩，配以顯色度高的色調配搭，一盒便可打造出不同時尚妝容。

 

Eye Color Quad全新四色眼影組合 $630

 

　　祼棕色眼妝仍是秋天大熱，#4 Ocean Sunrise以自然裸色，配以柔和啡調，抹出自然閃亮的Effortless Look，是零失敗妝容的首選。想更添魅力神采，翻開#8 Warm Ocean Sunset，以一系列的橙粉色調，塑造出明亮性感的棕紅系眼妝，兩色互相輝映，更顯深邃雙目。

 

#4 Ocean Sunrise

 

8 Warm Ocean Sunset

 

　　眼影糅合了品牌獨家智慧亮肌精華（Skin-Empowering Illuminator）和賦活光感技術（Light-Empowering Technology），可提升光澤，同時營造3D立體感；全新的保濕凝彈配方則有效鎖緊水分，保濕達8小時，呵護眼部肌膚，即使帶妝一整天，也不會感覺乾燥缺水。

 

查詢：Clé de Peau Beauté

 

下一頁：一抹染暈！THREE United Fluid Eye Color

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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