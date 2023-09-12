收藏文章

每次到內衣店選購胸圍，店員都會提醒，每個胸圍最多只能用上一年，用舊了，便要定期更換。乖乖的聽從這個原則，不知不覺間，衣櫥中的舊胸圍已堆積成山……雖然是舊，但看著還能用，不捨得丟棄啊！其實除了丟棄，有想過可以把這些舊胸圍回收，送給有需要的人嗎？

香港內衣專賣店SHEER⾃2012年開始，便與不同的機構合作，回收並轉贈舊胸圍予東南亞國家的有需要婦女，像是⼈⼝販賣的受害者、難民和貧窮人士等，令她們重拾基本的女性尊嚴。回收計劃曾一度因疫情暫停，今年疫情褪去，SHEER馬上重啟計劃，舉辦為期一個月的Bra Drive舊胸圍回收捐贈計劃。

Read more：內衣不像化妝品去櫃檯試就得！專訪本地內衣品牌Sheer創辦人：女生唯一要想起內衣這件事，就是穿起那一刻

想支持這個別具意義的計劃，不妨把完整無損、彈性良好的日常、運動、無鋼圈、孕婦及哺乳，和具特殊功能的胸圍，帶到SHEER位於中環置地廣場和尖沙咀海港城的店鋪。胸圍由駐店的專業顧問檢查後，如合乎資格能進⾏回收轉贈，將會把所有⼆⼿胸圍分別捐贈5間非牟利機構，包括香港守護尊嚴中⼼、⺟親的抉擇、融幼社、RUN Hong Kong和基督教勵⾏會。

把舊胸圍捐出後，SHEER會贈送一次抽獎機會，獎品包括Hanky Panky丁字褲、家居服外套、$50現金券以及$5000現金券等，做善事同時有獎賞，立即Take Action吧！

合資格舊胸圍要求

尺⼨和尺碼：任何30 或以上，A⾄F或以上

種類：⽇常、運動、無鋼圈、孕婦及哺乳，甚至具特殊功能的胸圍

狀態：已清洗乾淨、完整無損、肩帶彈性良好、罩杯保持原狀、沒有污漬異味

日期：2023年9⽉15⽇⾄10⽉15⽇

地點：中環置地廣場309 及 310 號鋪（早上11時⾄晚上7時30分）

尖沙咀海港城港威商場2404 號鋪（早上11時30分⾄晚上8時30分）











etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載