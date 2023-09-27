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27/09/2023Text: Christy YiuPhoto: Dyson

Dyson人氣Supersonic風筒、Airwrap造型器換上多巴胺色彩！Ceramic Pop系列限定登場，如玩具積木般可愛耐看！

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　　如果要說今年熱門的時尚關鍵字，「多巴胺」絕對是其中之一，以繽紛絢麗的色彩，點綴沉悶的一天，彷彿所有不好的心情都統統消失。早在今年5月，Dyson已在日本推出Ceramic Pop的多巴胺粉色系頭髮護理產品，隨即成為搶購對象！近日品牌為大家帶來一個好消息：一直心心念念的Ceramic Pop系列，終於在本月登陸香港了！

 

Read more：Dress to be happy！3個「多巴胺穿搭」法則，將夏日的繽紛、快樂穿上身！

 

 

　　Ceramic Pop系列以80年代 James Dyson 設計的首款真空吸塵器G-Force為靈感，在人氣產品上飾上一片炫彩粉霧拼色，包括柔霧粉（Blush Pink）、蜜柑橙（Ceramic Topaz）和薄荷綠（Ceramic Patina）。

 

　　有了全新拼色，摸起來手感也不一樣，全新系列使用了緞面漆塗層，呈現出如緞面的絲滑陶瓷質感，配以品牌的嚴格技術，耐磨耐刮，即使長時間使用也像新品般，毫無用舊感，如小時候的玩具積木般，可愛耐看。

 

 
 
 
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　　這次以全新色彩登場的分別有Supersonic™ 風筒HD15和Airwrap™ HS05。Supersonic™風筒搭載Dyson V9數碼摩打，配合氣流倍增技術和智能熱控技術，既能快速乾髮，亦有呵護染後髮色的功效，若髮質偏向毛躁，則可搭配二合一抗毛躁順髮風嘴，撫平頭髮，更顯光澤感。

 

Supersonic™ 風筒HD15 炫彩粉霧拼色 $3,780

購買點

 

　　另一方面，Airwrap™以空氣動力學的「康達效應」，利用氣流塑造出不同造型，智能熱控技術亦能防止過熱損傷，加上多達12款不同的配件，無論是喜歡順髮、蓬鬆、捲髮，也可以在不同日子換上不同造型示人，隨心變換。

 

Airwrap™ 多功能造型器 HS05炫彩粉霧拼色 $4,480

購買點

 

　　Dyson全新Ceramic Pop系列已正式在香港上架，有興趣的大家不妨到Dyson的官方網站看看！

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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