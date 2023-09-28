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Christian Dior曾說：「我希望能創作一支代表愛的香水。」1947年，Christian Dior創作了品牌第一款香薰Miss Dior，從此每每提起Dior，也會令人不自覺想起那種熟悉的玫瑰香氣。Miss Dior自面世後，走過七十多載，這道香氣盛載的，除了是不變的玫瑰香，還有回憶的味道。

Miss Dior的宇宙花漾萬千，唯獨就是離不開玫瑰基調，踏入初秋，Dior再以一抹花香，呈獻Miss Dior Blooming Boudoir時尚珍藏系列，以Christian Dior的傳奇模特兒更衣室「Cabine」為靈感，結合香薰與彩妝品，帶大家遊走在高訂美妝儀式之間，享受在這個玫瑰園中的愉悅時光。

Miss Dior Blooming Bouquet淡香薰前調為西西里柑橘和玫瑰香調，細細迎來清新淡雅的牡丹花和白麝香，溫柔香氣使人宛如置身於Christian Dior在Granville的玫瑰花園，寧靜優雅。想把這道香氣散落到家中每一個角落，便要把珍藏版Miss Dior香薰蠟燭帶回家，清新的花香，配以飾上高級訂製千花圖騰的陶瓷瓶子，完美呼應品牌的奢華風格，即使用完，還能當成擺設使用，為家中綴上一點華麗氛圍。

難得的限定系列，當然少不了Dior的人氣彩妝品。品牌的彩妝創作及形象總監Peter Philips以Blooming Boudoir花卉圖騰，重新演繹經典產品，珍藏版002 Blooming Boudoir高級訂製十色眼影結合各種自然氣息色調，像是天然玫瑰色、深邃緋紅色、旱金蓮橙色和洋牡丹黃色等，隨心混搭，一盒便可打造自然至大膽的眼妝效果。

品牌的皇牌恆久貼肌氣墊蜜粉同樣以Blooming Boudoir圖騰登場，薰衣草色調的050 Lavender百搭自然，能瞬間修飾膚色，加上質感輕盈無重，不論任何膚色，都是四季可用。另一邊廂，女生們最愛的鏡光誘惑唇膏同樣推出了限定Blooming Boudoir高級圖騰外殼，伴隨全新色調682 Pink Bloom，如玫瑰花蕾般清新嬌嫩的粉紅色調，叫人一眼愛上。

除了有限定的圖騰系列，Dior亦趁這次機會推出全新唇妝色調：誘惑煥彩潤唇膏059 Red Bloom散發低調光澤的玫瑰紅色，同時提供保濕效果；而誘惑豐盈水潤唇彩051 Nude Bloom則是帶自然玫瑰裸粉色，泛金色光澤，潤飾櫻唇。

眼妝方面，高級訂製五色眼影即有全新843 Subtle Bloom色號，由玫瑰木色、深紅啡色、金色和珠光白色組成，中央色調則為金光粉紅色，一抹顯色，適合初秋紅棕系眼妝，溫婉柔和。

全新Miss Dior Blooming Boudoir時尚珍藏系列將於9月29日於Dior美妍網店及Dior Beauty 流動應用程式率先發售；並在10月1日於Dior美妍概念專門店及專櫃有售，粉絲們要快快記下日子了！







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