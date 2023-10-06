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精品品牌的美妝品，有著品牌專屬的香氣、奢侈的美妝配方，向來也令女生們難以抗拒，在香港這個兵家必爭之地，精品專門店遍地開花，本月又多一個品牌「回歸」：Burberry Beauty正式登陸尖沙咀海港城，設置期間限定店！

Burberry Beauty期間限定店坐落於海港城3樓，以大地色系作整體設計主軸，貼近大自然氛圍，同時配合了品牌全新的香氛廣告企劃，大玩AR互動，在4大體驗專區盡情享受Burberry英倫美學。

難得的Pop-up Store，當然要先看看品牌的最新作品，Goddess Eau De Parfum香氛以人手採摘的雲呢嗱籽在太陽下曬乾五至七星期後，再放進木箱內陳化成熟，共三種的雲呢嗱香調，綴以普羅旺斯薰衣草精華、可可和薑根氣息，散發陣陣的獨特甜香，教人陶醉，光是聞著，心情也彷彿變好。

如喜歡Goddess的甜蜜香氣，不妨到手鍊工藝體驗區，DIY專屬自己的Goddess擴香手繩，在擴香片上添以Goddess香氣，一舉手一投足，也散發著醉人雲呢嗱香氣，擴香片能持香一整天，不怕氣味隨炎熱天出汗散去。

除了各式香氛，Pop-up亦設有美妝服務專區，品牌的皇牌Beyond Wear粉底液、Kisses Matte霧柔唇膏等等都能在這裏找到，同時更有限定美妝禮遇，喜歡Burberry Beauty的女生們，絕對不要錯過。

Burberry Beauty期間限定店

地址：尖沙咀海港城港威商場L3 Kiosk 3A







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