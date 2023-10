Beauty



收藏文章 海港城Wellness Oasis期間限定店:過百瑜伽、冥想、頌缽工作坊+專屬美容禮遇,周末靜養身心! 夏去秋來,天氣變得涼爽,換來的卻是踢也踢不走的倦意。難得的周末,是時候趁機好好放鬆一下,靜養身心。近日海港城迎來了為期一個月的「 Wellness Oasis 」期間限定店,就如鬧市中的心靈綠洲。 想徹底的療癒心靈,先要了解自己的真正需要。甫入期間限定店,可先於Instagram完成簡單測驗,從日常小抉擇測試自己是哪一種自然系女生,完成登記後便可免費獲得Beauty Pass,展開Wellness Oasis 的充電旅程。 Oasis Bar Bartender先奉上特別調製的養生花果茶,藉著花香舒緩壓力和情緒;享受過後,便能在店內的各處特色位置打打卡,最後在「Beauty Bistro」自選Wellness及美容禮品包,從內到外充電後再出發。 除了美容禮遇,Wellness Oasis更會由即日起舉辦逾100節Beauty Wellness Class,分別由Rituals、ORIGINS、Tatcha、lululemon和IRIS等人氣品牌提供,既有瑜伽、香薰療法,亦有普拉提、頌缽等等的體驗課堂,完成課堂後更全數兌換現金券和產品。 Tatcha x IRIS 頌缽工作坊 工作坊由聲音治療師、靈氣大師和整全能量治療師Brenda Woo主持,結合頌缽的療癒力量和引導冥想技巧,釋放身心的緊張和壓力,達至和諧平衡的狀態。在工作坊中,參加者將學習到如何釋放負能量,促進內在療癒。 完成工作坊後,可獲贈海港城 Tatcha $200元現金券、Tatcha 「森林治癒身體護理系列」身體乳液和精油、Tea Château茶囊禮包及瑰麗滋潤套裝優惠券、KEF $1,000元現金券,以及第三屆香港運動及健康博覽門票兩張。 lululemon 普拉提工作坊 在多個lululemon工作坊中,最吸引的必定是由的品牌大使及瑜伽導師Tiffany Lau主持的普拉提工作坊,以普拉提鍛煉全身,改善姿勢和提升力量,同時針對核心、背部和臀部等深增肌肉建立力量和穩定性,適合對普拉提有興趣的新手們。 完成lululemon系列工作坊後,可獲贈海港城 lululemon $100元現金券兩張、Tea Château茶囊禮包及瑰麗滋潤套裝優惠券乙張;以及KEF $1,000元現金券乙張。 IRIS 全身舒展工作坊 上班一族容易腰酸背痛,定期伸展全身肌肉十分重要。IRIS 全身舒展工作坊由前香港精英救生運動員Isaac Lee主持,課程的第一部分會先混合各種姿勢來熱身,接著再體驗各款伸展運動並了解每個動作的好處,達至放鬆身心的效果。 完成IRIS系列工作坊後,可獲贈海港城 Facesss $200元現金券乙張;Tea Château茶囊禮包及瑰麗滋潤套裝優惠券乙張;KEF $1,000元現金券乙張以及第三屆香港運動及健康博覽門票兩張。 Wellness Oasis @ 海港城 日期:2023年10月12日至11月12日 時間:中午12時至晚上10時 地點:海港城港威商場二階 2340-2341號舖 Wellness Oasis工作坊詳情:按此查詢

by Senior Content Editor Christy Yiu



etnet財經‧生活app,一app在手,天下暢遊!► 立即下載

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

綠色債券 2023

More

Share













Copy Info

海港城Wellness Oasis期間限定店:過百瑜伽、冥想、頌缽工作坊+專屬美容禮遇,周末靜養身心! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/feature/44407

Close