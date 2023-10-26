Beauty

收藏文章　

26/10/2023Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

SOGO Thankful Week回歸！感謝祭護膚／美妝優惠大合集！人氣精華套裝大減$4,000、55折入手皇牌彩妝套裝！

#著數 #NARS #SK-II #Kiehl's #CAUDALIE #FRESH #Editors Pick #Three #Charlotte Tilbury #The history of Whoo #laura Mercier #LANEIGE #優惠 #Hourglass #Clarins #su:m37° #SOGO感謝祭 #Armani Beauty #崇光感謝祭 #SOGO Thankful Weeks #SOGO感謝祭2023 #崇光感謝祭2023

　　年尾購物節接踵而來，看看日曆，明天就是半年一度的SOGO感謝祭！是次感謝祭的首階段將於10月27日展開，分兩期至11月26日，臨近節日，又是入手超值套裝的好機會！編輯部為大家整理好是次感謝祭的各大護膚和美妝精選優惠，快快記下你的心水套裝，預備happy shopping！

 

SOGO感謝祭護膚品優惠：人氣SK-II、Clarins、Kiehl's、The History of Whoo！

 

　　每年SOGO感謝祭最值得入手的，不乏各大人氣品牌的護膚套裝，今年一如以往，女生們最愛的SK-II、The History of Whoo、Clarins、Kiehl's等品牌也推出超優惠價套裝，像是原價$5,004的The History of Whoo天氣丹光耀煥活緊顔滋養水乳套在感謝祭只售$1,640；而SK-II的神仙水套裝更平了差不多$2,000元，錢包又要大出血了！

 

 

SK-II 致臻護膚精華套裝 $1,520（價值 $2,164）

KINPOWER致臻能量精華霜 80g（貨裝）、護膚精華 30mL（2份）、護膚精華 10mL（1 份）

 

 

SK-II嫩膚潔淨面膜套裝 $3,590（價值 $5,485）

 

護膚精華 230mL（貨裝）、淨肌護膚潔面乳 120g（貨裝）、嫩膚清瑩露 160mL（貨裝）、護膚面膜 6片裝（貨裝）、護膚精華 30mL（2 份）、護膚面膜 3片、嫩膚清瑩露 30mL（2份）、SKINPOWER致臻能量精華霜 15g（1 份）、淨肌護膚潔面乳 20g（2 份）、能量眼霜 2.5g（2份）

 

 

The History of Whoo 天氣丹 光耀煥活緊顔滋養水乳套裝 $1,640（價值 $5,004）

 

天氣丹 光耀煥活緊顏滋養液150ml & 25ml x3、天氣丹 光耀煥活緊顏滋養乳110ml & 25ml x3、天氣丹 華炫重生精華 8ml、天氣丹 光耀煥活緊顏滋養霜 10ml x2、天氣丹 華炫重生眼霜5ml x3、天氣丹 華炫黃金精華面膜3片

 

 

The History of Whoo天氣丹華炫重生眼霜套裝 $1,420（價值 $4,154）

 

天氣丹 華炫重生眼霜25ml & 5ml、天氣丹 光耀煥活緊顏滋養液25ml、天氣丹 光耀煥活緊顏滋養乳25ml、天氣丹 華炫亮采柔膚肌底精華25ml、天氣丹 華炫重生精華8ml、天氣丹 光耀煥活緊顏滋養霜10ml、天率丹 和率極致再生水25ml、天率丹 和率極致再生乳液25ml、天率丹 和率極致再生精華8ml、天率丹 和率極致再生霜10ml

 

 

Clarins抗污染透白防曬霜3支套裝 $1,110（價值 $1,911）

 

任選三款：抗污染透白防曬霜 SPF50（透明色）30ml 或 抗污染透白防曬霜 SPF50（粉紅色）30ml；植萃柔滑潔面乳100ml、透亮光感淡斑亮肌水（清爽）50ml、透亮光感淡斑乳液 15ml、透亮光感水感面霜 15ml、SOS 淨化面膜 15ml、凝亮護唇油 03 嬌艷紅莓 1.4ml

 

 

Clarins賦活明眸雙精華套裝 $1,680-1,700（價值 $3,209-3,229）

 

任選一款：賦活精華眼霜 2 In 1 20ml 或 提拉撫紋全效眼霜15ml；賦活雙精華  75ml、植萃溫和潔面泡沫(中性至乾性肌適用) 50ml、煥顏緊緻修護精華水 50ml、SOS保濕面膜 15ml、V輪廓緊緻精華 10ml、煥顏緊緻晚霜 (適合任何肌膚) 15ml、煥顏緊緻面膜 15ml

 

 

Caudalie葡萄籽保濕精華增量倍潤套裝 $920（價值 $1,627）

 

葡萄籽急救保濕精華 30ml兩支、葡萄籽水保濕啫喱面霜 50ml、葡萄籽急救倍潤保濕面霜 50ml、葡萄籽水保濕啫喱面霜 15ml、葡萄籽急救保濕精華 10ml兩支、有機葡萄籽水保濕噴霧 200ml

 

 

Caudalie皇后水養膚緊緻套裝 $760（價值 $1,505）

 

葡萄籽活性爽膚水100ml 兩支、葡萄籽活性爽膚水30ml、葡萄籽潔面泡沫50ml、白藜蘆醇提昇緊緻精華10ml、白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜15ml、抗黑眼圈眼霜 5ml、旅行化妝袋

 

下頁更多護膚品優惠！

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

Travel, Eat, Sleep, Repeat
You May Also Like
#著數 #NARS #SK-II #Kiehl's #CAUDALIE #FRESH #Editors Pick #Three #Charlotte Tilbury #The history of Whoo #laura Mercier #LANEIGE #優惠 #Hourglass #Clarins #su:m37° #SOGO感謝祭 #Armani Beauty #崇光感謝祭 #SOGO Thankful Weeks #SOGO感謝祭2023 #崇光感謝祭2023
More on Beauty

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#DIVAart#ArtInvest#Investment#藝術市場動向#Artcation
Beauty Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
貨幣攻略
More
Share