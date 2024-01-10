收藏文章

踏入新一年，大家已訂下今年的新目標了嗎？在工作上拼搏努力的同時，也不要忘記好好善待自己，晚上回家好好卸下妝容，一步一步呵護肌膚，從內到外，迎接新一年的自己。今天編輯部為大家精選了一些煥膚新品好物，誰說護膚不能有儀式感？

#1 Dior全新完美活能超效抗皺精華

隨年齡增長，肌膚中的透明質酸逐漸流失，生成量可在30年內更會下降75%，想要有效抗老，便要為肌膚補充透明質酸。Dior本月推出全新完美活能超效抗皺精華，配方含97%天然成分，包括Dior的專利雙重透明質酸複合物，1支便等於三次注射透明質酸的效能，可見透明質酸濃度足夠。

精華設計靈感源自醫美，長管身的幼細尖端設計可針對8種皺紋類型，像是抬頭紋、眉心紋、外眼角魚尾紋、笑紋和木偶紋等，精華質感透薄滋潤，只需按需要填補在面部肌膚的凹陷和坑紋，即可有效減淡細紋，重見青春飽滿肌。

查詢／購買：Dior Beauty

#2 M19Minus「花浴」幹細胞精華面膜

主打唯美主義護膚的香港品牌M19Minus今年最新推出the RESURRECTION Petal-Perfect「花浴」幹細胞精華面膜，面膜蘊含王者級植物成分，包括雪絨花幹細胞、喜馬拉雅天山雪蓮，和大馬土革玫瑰純露等，能有效能加速皮膚修復、減淡細紋，同時達至抗氧化和舒敏降紅的效果。

面膜散發療癒的香氣，於潔面爽膚後，將面膜均勻覆蓋全臉，靜待20分鐘，卸掉後無需沖洗，把精華輕輕按摩至完全吸收，每星期敷2至3次，好好享受「花浴」為肌膚帶來的舒緩效果，提亮保濕兼抗老。

查詢／購買：M19Minus 或 IFC連卡佛

#3 Clarins Re-Move潔面啫喱／Re-Boost保濕霜

今個1月，Clarins再為My Clarins系列帶來新成員：Re-Move潔面啫喱和Re-Boost保濕霜。先看看Re-Move潔面啫喱，潔面啫喱適合混合至油性肌膚使用，配方含95%天然成份，包括有機繡線菊萃取、辣木萃取和橙花水，可消炎抗菌和調節皮脂分泌，有效阻止暗瘡形成，回復水油平衡。

而Re-Boost保濕霜則貼心為大家提個三個選擇：活力、啞緻和滋潤，三款面霜同樣含高達95%天然成份，包括My Clarins美肌複合物、有機無花果萃取和西印度櫻桃籽萃取等，一抹即可排走肌膚毒素兼鎖水。活力保濕面霜質感柔和，容易吸收，適合所有肌膚使用；啞緻保濕面霜則為啫喱狀，清爽不黏，適合混合至油性肌膚；而滋潤保濕面霜質感就如忌廉般豐厚柔滑，更為適合乾性肌的朋友。大家可按照自己的肌膚性質選用合適面霜，既不用擔心太乾，亦不怕過分滋潤，容易長出痘痘。

查詢／購買：Clarins（1月15日推出）







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動