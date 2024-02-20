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這幾天，相信女生們也獲得不少「青春常駐」的祝福說話，想要留著青春，或多或少要從護膚入手。新年伊始，不少美妝護膚品牌也不約而同推出逆齡產品，以下為大家推介幾款新品，從精華、面膜，到晚霜，呵護和滋養肌膚，鎖緊青春時刻。

最強科研成果！Dior玫瑰花蜜活顏再生晚霜

Dior的玫瑰花蜜護膚系列素來也深受女生歡迎，皆因其超重本的科研過程，以自家培植的格蘭玫瑰為基礎，參考玫瑰的生長節奏、成分和防禦機制，萃取午夜玫瑰胜肽，可助重新調整肌膚生理時鐘，亦是這系列的標誌性成分。

品牌最新推出玫瑰花蜜活顏再生晚霜，晚霜含高濃度午夜玫瑰胜肽，共91%天然成分，配合Hydralock-8鎖水技術，一抹滲透，夜間修復肌膚同時長效保濕，提升輪廓線條和光澤感。

想把晚霜效能發揮至極致，建議可先以掌心搓熱一顆豌豆大小份量的玫瑰花蜜活顏再生晚霜、深呼吸8秒，放鬆身心，然後由內至外、以大幅度向上的方式，將晚霜塗抹於整個面部、頸部和前胸。亦可每星期一次作為面膜使用，在面上厚塗靜待15分鐘，按摩面部和頸部，重塑幼滑嫩肌。

查詢／購買：Dior

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