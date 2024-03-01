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01/03/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

居家訓練的好伙伴！IKEA全新DAJLIEN系列：以柔和繽紛的啞鈴、瑜珈墊、踏板，把運動融入日常生活之中

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　　自疫情後，不少人也改變了運動集慣，以往的健身室常客，也愛上了居家訓練。不過家用運動器材，總感覺難以和家中風格互相配搭。如何才能在家中輕鬆訓練，又能活用生活空間、添加美感？IKEA近日推出DAJLIEN居家訓練系列，或許能為你帶來靈感。

 

 

　　「DAJLIEN」在IKEA的誕生地瑞典Småland中，有著「日常」的意思，名字呼應IKEA這個首次推出的居家訓練系列，希望能讓大家把運動融入日常生活之中，隨時隨地、方便的鍛鍊身體，令運動變得不再複雜。

 

 

　　DAJLIEN系列一共有22款單品，以柔和繽紛的黃綠色為設計重點，從運動墊、啞鈴、踏板也一應齊備，除了訓練裝備，還有其他配件如空氣清新機、衣帽架、推車、靠枕等。當中竹製的貯物長凳備有可拆卸軟墊，可配合運動鍛鍊使用，亦能用作收納鞋凳或咖啡桌，一物多用。

 


DAJLIEN踏板 $329.9

 


DAJLIEN貯物長凳, 竹, 100x30x37 厘米 $499.9

 

　　這次DAJLIEN系列中，編者認為CP值最高的是4件裝的運動組件，一套有齊膝蓋軟墊、按摩球和瑜伽帶，方便在家居進行簡單伸展運動和舒緩肌肉痛楚；而橢圓形的運動墊則有著110x210的厘米，可作二人訓練，兩口子家庭就最適合不過。

 


DAJLIEN運動組件4件裝 $349.9

 


DAJLIEN運動墊, 淺綠色, 110x210厘米 $699.9

 

　　DAJLIEN系列現已於IKEA上架，當中不少單品已陸續開始售罄，建議大家可先於IKEA網站查看存貨，便不用摸門釘！

 

　　查詢／購買：IKEA

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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