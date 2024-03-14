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不知不覺已到初春，涼風拂面，是到處走動的好日子。適逢這好天氣的日子，幾個美妝護膚品牌也在不同地點開設了期間限定的Pop Up店。若還未想好這個周末的行程，不妨到這裏尋找驚喜！

Clarins珍稀凝時體驗館：試用奢華抗老系列！

Clarins的至臻凝時系列自面世後深受女士歡迎，近日品牌為系列增添新成員 ──至臻凝時潔面泡沫和至臻凝時防曬霜，同時亦在尖沙咀海港城開設期間限定的Clarins Precious 珍稀凝時體驗館。體驗館以法式車站為設計靈感，把｢凝亮｣、 ｢凝眸｣、｢凝悅｣化為互動主題。

珍稀凝時體驗館為分兩個部分，位於海運大廈入口大堂的珍稀凝時貴賓區在設計上糅合了月神花元素，入口處的巨型「凝亮月神花」由Clarins與本地著名跨領域設計工作室Editecture合作設計、在藝術創作中加入環保元素，是必到的打卡位。

走進體驗區，迎來以｢凝眸｣為主題的神秘望遠鏡、以及以｢凝悅｣為主題的小報攤，在這裏更可製作專屬的雜誌封面留念；最後可選擇個人喜歡的互動體驗，取得專屬車票，進入位於海港城內的｢凝時美肌貴賓區｣，換領美肌體驗！完成會場指定體驗後可獲價值$224元全效美肌體驗裝，有興趣的話，亦可參與特設的臻美藝術工作坊（費用$300），製作精緻的桌燈、光鏡畫或弦月掛飾，費用在工作坊完成後亦可即場全數換購Clarins產品！

拍了美照的大家，不妨加上指定Hashtags並分享到社交平台，參與有獎活動，贏取大獎Klook禮品卡及總值$5,000元的至臻凝時探索套裝！

CLARINS Precious珍稀凝時體驗館

日期：即日至2024年3月24日

時間：上午10時至晚上9時

地址：海港城海運大廈露天廣場及入口大堂

入場登記網址：按此

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