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踏入4月，天氣愈見悶熱，在如此潮濕的環境下，你的底妝是否已開始Hold不住？春夏天特別容易脫妝，若果不按時節轉換底霜，一不小心便會滿面油光！今天為大家推介幾支來自不同美妝品牌的底霜新品，想妝容保持全天候貼服，就靠它了！

三大配方！Laura Mercier極緻全效養膚底霜系列

法國女生的貼服底妝，往往最叫人羨慕。主打法式Effortless Artistry的Laura Mercier，近日推出全新極緻全效養膚底霜系列，延續「上妝同時護膚」理念。底霜共有三款，針對不同肌膚需要，包括極致保濕、柔焦控油和淨白透亮。

底霜配方糅合精華級活膚成分，配以萃取自珍稀玫瑰的煥肌修護複合物，保濕程度更高，能持妝12小時。潤澤養膚配方注入法國礦泉水和甘油，適合缺水肌膚，而柔焦養膚配方則加入了紅菽草萃取和控油微珠，除了可持續控油，更能改善毛孔粗大問題，同時護膚。

至於光感養膚配方則採用球蘭萃取成分，提升肌膚淨白光澤感，亦能淡化毛孔、細紋和紅印；三支底霜各適合不同肌膚，加上質感無重輕薄，尤其適合春夏季節。

查詢／購買：Laura Mercier

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