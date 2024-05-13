13/05/2024Text: Christy Yiu
夏日美甲2024：透心涼搭冰感藍色調、大熱手繪風蝴蝶結！清新可愛糖果色系，為夏天降溫！
#Body Care & Hair #夏日美甲 #美甲 #Editor’s Pick #貓眼美甲 #糖果色美甲 #手繪美甲 #夏日美甲2024 #美甲2024 #夏日款美甲 #冰感藍美甲 #Editors Pick #Makeup Trends #Skin & Body Care
雖然還未到7、8月的盛夏天，但天氣愈見炎熱，衣櫥早已換上夏季單品；看看指尖上的美甲款式，是否已心動想跟上季節步伐換成清新的夏日款式？除了夏日必備的糖果色系美甲，充滿涼快感的冰藍色系、金屬貓眼，以至可愛手繪風也是這個季節的必不可少的元素，以下為大家推介幾款夏日美甲款式，為夏天降溫！
夏日透心涼！百搭冰感藍色調美甲
冰感藍色能為夏日帶來清新涼意，看著也透心涼！喜歡低調設計，可以單色的冰藍色作底層，塗上深淺漸變的藍色，知性優雅；想增添玩味感，不妨綴飾閃亮元素，加以貓眼、線條、花朵等設計，散發獨特個性，顯白又百搭。
在 Instagram 查看這則貼文
在 Instagram 查看這則貼文
在 Instagram 查看這則貼文
在 Instagram 查看這則貼文
全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇