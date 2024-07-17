CELINE全新沐浴系列產品登場！糅合經典高訂香氛元素，從身體乳、護手霜到髮香噴霧，發散迷人香氣！

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在每天汗流浹背的夏日，下班回家後，沐浴成為了一天中最具儀式感的環節。想把疲憊沖走，好好享受沐浴過程，香氣自然是主角。近日，CELINE的高訂香水系列宣佈將於今季推出全新的沐浴及身體護理產品，CELINE忠粉們，又要出動了！

CELINE高訂香水系列由創意總監Heidi Slimane創立，於2019年推出首支香水，並於2023年推出固態香氛皂、CÉLESTE蒼穹身體香薰精油和香氛沐浴乳等產品。本季，Heidi Slimane再為系列調配新配方，以高訂香水的氣息為靈感，呈獻一系列液體香氛皂、香氛身體乳、護手霜和髮香噴霧。

這次推出的新品中，液體香氛皂、香氛身體乳和護手霜均以品牌的經典香水氣味登場，包括散發佛手柑和橙花的Parade、以雪松和胡椒為主調的Reptile等；髮香噴霧則另提供中性淡雅粉香的Black Tie，讓你從內到外，發散迷人香氣。

作為奢侈品牌的身體護理系列，包裝當然也是亮點。新系列的包裝設計靈感同樣源自品牌的高訂香水，像是香氛身體乳和液體香氛皂瓶身上的斜角線條、以及琥珀色和白色色調，黑漆色的瓶蓋和泵頭則刻有品牌TRIOMPHE 標誌；而護手霜的多切面瓶蓋設計與香水瓶設計相呼應，標籤採用「粒紋」質感的壓紋絨面紙張，壓印17世紀 Grand Siècle時期的雕飾效果，奢華感滿分。

系列預計於年內推出，有興趣的大家記得要留意品牌動向！

查詢：CELINE







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