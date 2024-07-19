奢華美妝店SkinSmart登陸香港：帶來Huda Beauty、Olaplex等大熱品牌！必收人氣青瓜保濕面膜、深層滋養護髮精華

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身為愛美一族，周末到美妝店尋寶已是閒事。說到美妝專門店，除了平日常逛的Sephora和品牌專櫃，曾於2018年在香港設立專門店的SkinSmart日前再度進駐香港，更提供全新體驗！

位於尖沙咀K11 MUSEA的SkinSmart店以木調和草地為設計主要靈感，予人大自然的感覺，散發寧靜氛圍。甫入店內，可見店鋪劃分不同的區域，由護膚、彩妝、護髮、身體護理及香氛一應俱全，更有季節性產品專區，適合有目標而來的女生。

這次回歸香港，SkinSmart為大家帶來不小國際人氣美容品牌，包括Elizabeth Arden、Huda Beauty、Olaplex、Elie Saab、Peter Thomas Roth、John Varvatos及KAYALI等等。

編輯的重點推介有Peter Thomas Roth的Cucumber Gel Mask 青瓜舒緩保濕面膜，面膜成分天然，含青瓜、木瓜、洋甘菊、檸檬同蘆薈等植物萃取物，集保濕和舒緩鎮靜功效，尤其適合夏日曬後護理。而來自Olaplex的N°.9 深層滋養精華能保護頭髮屏障，抵禦空氣污染物，加上質感輕盈，是我的Everyday haircare item之一。

除了各種護膚彩妝好物，SkinSmart的新店同時提供美妝服務和個人化的美妝諮詢，周末經過尖沙咀的話不妨去看看，或許會有驚喜！

SkinSmart Hong Kong

地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2層B223A號舖







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