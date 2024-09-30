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30/09/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

秋季彩妝新品！NARS原生光定妝噴霧／PAUL & JOE BEAUTÉ眼影盤回歸／SUQQU自然妝感眉膏，抹出柔和秋色

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　　不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

 

　　編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

 

#1 NARS Light Reflecting™原生光提亮妝前乳、定妝噴霧

 

 

　　要打造持久亮麗的妝容，首要工作是做好妝前和定妝功夫。NARS近月為皇牌Light Reflecting™原生光系列帶來新成員：提亮妝前乳以及定妝噴霧，令其底妝系列更齊備，從第一步開始鎖緊妝容透亮光澤。

 


Light Reflecting™原生光提亮妝前乳 SPF 27/PA++ $440


Light Reflecting™原生光定妝噴霧 $330

 

　　原生光提亮妝前乳含81%護膚成分，當中獨特的提亮珠光混合物，能夠柔和散射光線，達至修飾暗啞、毛孔和均勻膚色，而明質酸和三醣複合物能深層補充肌膚水份，令皮膚水嫩飽滿，提升後續妝容持久度；而原生定妝噴霧則採用了Invisible Lock Technology隱形鎖色技術，獨特配方能避免脫妝和暈染，當中的亮澤持久複合物可改善皮膚屏障，輕柔噴灑在臉上，瞬間定格完美妝容。

 

查詢／購買：NARS

 

#2 PAUL & JOE BEAUTÉ悅光四色眼影盤

 

 

　　曾於本年撤出香港市場的PAUL & JOE BEAUTÉ，近日宣傳回歸港澳市場，推出全新系列妝品。秋季來臨之際，女生們不容錯過的便有悅光四色眼影盤，以多重質地眼影組合，抹出專屬秋冬色彩。

 

　　四色眼影盤以品牌經典的西洋菊雕花為設計，復古奢華。四色眼影包含不同的色調基底組合，配搭三種不同質地，包括閃耀珠光、粉霧和霜狀，親膚柔和不黏膩，可按當天妝容需要選擇不同質感的眼影，推介03 Tresse和05 Bookshelf，前者以珠光亮粉為主色調，適合日常眼妝；後者則糅合了大地棕色，充滿秋意。

 


03 Tresse

 


05 Bookshelf
PAUL & JOE EYE COLOR PALETTE $360（共5色）

 

查詢／購買：PAUL & JOE BEAUTÉ

 

#3 SUQQU晶采艷色染眉膏、3D眉彩盤

 

 

　　眉妝方面，推介日本品牌SUQQU季推出的全新晶采3D眉彩盤和晶采艷色染眉膏，剛上市不久已是編輯部的愛用好物。

 

　　眉彩盤本季新增03柔沙色調，以深、中、淺色調交織而成，可輕易搭配髮色和妝容，塑造立體眉妝；染眉膏則有著極細刷頭，易用同時不易沾付到皮膚，妝感自然，可以輕鬆卸除，適合日常場合妝容使用，如原生眉般自然。

 


晶采3D眉彩盤3D CONTROL EYEBROW（03柔沙色） $475/ 5.5g


晶采艷色染眉膏COLORING EYEBROW $235/ 5.4g

 

查詢／購買：SUQQU

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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