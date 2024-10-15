為妝容添上秋日色彩！Hermès幻彩美妝筆、Hourglass人氣調色盤回歸、Tom Ford Runway Lip Color唇膏

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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 Trait d’Hermès愛馬仕幻彩美妝筆系列

踏入秋冬季，Hermès為其彩妝家族再添新成員，推出幻彩美妝筆系列，全系列共有3款美妝品：幻彩眼線筆、幻彩柔霧唇妝筆以及精準濃黑眼線液筆。

愛用愛馬仕美妝品的人，相信大多也被其Package Design吸引，這次的美妝筆系列同樣沒令人失望，由愛馬仕美妝系列包裝設計師Pierre Hardy創作的金色金屬筆蓋刻上有H字樣，筆桿的設計靈感則源自馬術障礙賽的彩色跳杆，圖形式設計點綴了三色漆彩，設計滿分。

幻彩眼線筆全系列共24款，勾勒效果清爽俐落，加上採用了防水配方，敏感肌也適用；除了經典顏色，系列同樣推出了愛馬仕的經典橘色，展現大膽作風。柔霧唇妝筆則共有16種顏色，呼應Rouge Hermès唇妝系列的經典唇膏色調，唇妝筆筆芯纖細，簡單易上手，有效持妝一整天。至於黑眼線液筆則用以可替換設計，筆尖軟毛不易變乾，可精准勾勒眼線，加上防水快乾配方，新手也能輕鬆掌握。

查詢／購買：Hermès

#2 Hourglass 2024節日限量版調色盤

Hourglass限量推出的節日調色盤集齊不同彩妝功用，每年推出也會成為當季大熱。來到2024年末，品牌再次與倫敦藝術家Katie Scott合作，推出兩款以「幸運」為設計元素的Ambient Lighting Edit Unlocked限量版調色盤。

今年的全新調色盤特別加入品牌標誌性的柔光亮采配色，從蜜粉、腮紅、修容及高光，二色調各適合深淺色肌膚，一抹提升好氣息，打造亮麗妝容，調色盤設計尤其適合旅遊方便攜帶使用。

值得一提的是，主張純素及零動物測試的Hourglass Unlocked系列致力支持Nonhuman Rights Project的使命，將會把Unlocked系列的產品淨利潤5%捐贈予NhRP，為動物爭取合法權利，充滿意義。

查詢／購買：Sephora

#3 TOM FORD Runway Lip Color唇膏

若正物色新一季的唇妝產品，不能錯過TOM FORD本季推出的Runway Lip Color系列。唇膏採用全新保濕配方，加入白池花籽油及山茶花油，潤澤同時增強色素光澤；配合亞麻籽油和石榴籽油，唇膏質感奶油順滑，輕輕一抹已十分上色，有效持妝12小時。

Runway Lip Color共推出18種色號，包括經典紅色16 Scarlet Rouge、最受歡迎的Spanish Pink和全新色號Slip，從裸色同秋冬必備的棕紅色，全方位照顧了女生需要，是本季必備的人氣Item之一。

查詢／購買：TOM FORD專櫃







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