Beauty

收藏文章　

19/11/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

潤澤好氣息的冬日妝容！Serge Lutens氣墊粉底、KANEBO融澤護唇膏、Chantecaille限量版雙色眼影

#Serge Lutens #秋冬彩妝 #底妝 #眼影 #眼妝 #秋冬底妝 #護唇膏 #唇膏 #潤唇膏 #Kanebo #Editor’s Pick #Makeup #CHANTECAILLE #粉底 #Editors Pick #Makeup Trends

　　不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

 

　　編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

 

#1 Serge Lutens柔滑活魅氣墊粉底

 

 

　　滋潤型底妝是秋冬不可或缺的一部分，Serge Lutens今季推出全新柔滑活魅氣墊粉底，獨特配方令粉底一抹轉化成輕薄細膩的粉質，遮瑕度高卻不失輕薄感，配方兼具防曬系數 SPF 40/PA+++，加上滋潤質感，持妝力強，在秋冬天仍能保持水潤，是乾燥肌女生這個季節的必備良物。

 

Spectral Cushion foundation柔滑活魅氣墊粉底 $1,090

 

查詢／購買：Serge Lutens

 

#2 KANEBO嫩唇融澤護唇膏

 

 

　　保持雙唇水潤，是乾燥季節的一大難題。如正物色一支好唇膏，推介KANEBO近日推出的嫩唇融澤護唇膏，護唇主打配方含源自天然的蔗糖磨砂顆粒，帶融化般的塗抹感，接觸雙唇時化成包覆式護理，減淡唇紋，配合複合保濕成分，滋潤兼顯色度高，一抹打造自然唇色，性價比高！

 

KANEBO Rouge Scrub Melting 嫩唇融澤護唇膏 $290

 

查詢／購買：KANEBO

 

#3 Chantecaille琉金花園限量版雙色眼影盒

 

 

　　以花和植物作為品牌元素的Chantecaille，趁聖誕佳節，品牌推出限量版節日系列，當中的雙色眼影盒，絕對是一眼愛上！雙色眼影盒共有棕色、灰色和紅色三款秋冬流行色調，以啞緻及閃爍2種質感的眼影，混搭打造冬日眼妝。推介Cassis微醺酒紅調，紅棕色系眼影百搭，即使是化妝新手也能輕易駕馭，冬日必備。

 

Chantecaille琉金花園限量版雙色眼影盒 $540

 

查詢／購買：Chantecaille

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字，有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題？► 立即投票

Fall in Fall
You May Also Like
#Serge Lutens #秋冬彩妝 #底妝 #眼影 #眼妝 #秋冬底妝 #護唇膏 #唇膏 #潤唇膏 #Kanebo #Editor’s Pick #Makeup #CHANTECAILLE #粉底 #Editors Pick #Makeup Trends
More on Beauty
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Beauty Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
傾力救市
大國博弈
More
Share