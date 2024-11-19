潤澤好氣息的冬日妝容！Serge Lutens氣墊粉底、KANEBO融澤護唇膏、Chantecaille限量版雙色眼影

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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 Serge Lutens柔滑活魅氣墊粉底

滋潤型底妝是秋冬不可或缺的一部分，Serge Lutens今季推出全新柔滑活魅氣墊粉底，獨特配方令粉底一抹轉化成輕薄細膩的粉質，遮瑕度高卻不失輕薄感，配方兼具防曬系數 SPF 40/PA+++，加上滋潤質感，持妝力強，在秋冬天仍能保持水潤，是乾燥肌女生這個季節的必備良物。

查詢／購買：Serge Lutens

#2 KANEBO嫩唇融澤護唇膏

保持雙唇水潤，是乾燥季節的一大難題。如正物色一支好唇膏，推介KANEBO近日推出的嫩唇融澤護唇膏，護唇主打配方含源自天然的蔗糖磨砂顆粒，帶融化般的塗抹感，接觸雙唇時化成包覆式護理，減淡唇紋，配合複合保濕成分，滋潤兼顯色度高，一抹打造自然唇色，性價比高！

查詢／購買：KANEBO

#3 Chantecaille琉金花園限量版雙色眼影盒

以花和植物作為品牌元素的Chantecaille，趁聖誕佳節，品牌推出限量版節日系列，當中的雙色眼影盒，絕對是一眼愛上！雙色眼影盒共有棕色、灰色和紅色三款秋冬流行色調，以啞緻及閃爍2種質感的眼影，混搭打造冬日眼妝。推介Cassis微醺酒紅調，紅棕色系眼影百搭，即使是化妝新手也能輕易駕馭，冬日必備。

查詢／購買：Chantecaille







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