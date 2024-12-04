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04/12/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

韓國小眾香氛NONFICTION來港！法國調香師研發+溫和植物成分，必收節日香氛系列！

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　　常說香水是穿戴在身的藝術，清新的前調、經過中調，形成深實的後調香氣，每一瓶香水彷彿也有屬於自己的故事，而穿戴者，就是這些故事的收藏家。

 

　　在韓國深受女生歡迎的小眾香氛品牌NONFICTION，將於本月來港開設首間專門店，這次，NONFICTION又會為我們帶來怎樣的故事？

 

 

　　品牌源自創辦人Haeyoung Cha對私人時間追求的美學，尤其是晚上沐浴時光。NONFICTION於2019年推出首個香氛身體護理系列，其標誌性香氛由法國調香師研發、於韓國生產，加上採用溫和的植物來源成分，很快便打入了亞洲市場。

 

 

　　這次來到香港，NONFICTION帶來10種Signature Scents，包括以無花果、檀木、小荳蔻、香根草為主要香調的Santal Cream、帶金巴利苦橙酒香調的In the Shower，以及經典粉色大馬士革玫瑰香氣的Rose Pale等，散發冬日溫暖香氣。

 

 

　　雖然品牌還未公開專門店細節，但早前已悄悄釋出2024節日香氛系列詳情，每款也精緻亮眼、性價比高！

 

 

　　限量版套裝有Happy Holidays香氛蠟燭禮盒，蠟燭以聖誕造型登場，聖誕樹結合薄荷與樟腦的清新綠色香氣，配上淡淡的柑橘調，檜木的香氣喚醒了冬日記憶；香草蛋糕散發烘烤南瓜香氣，加上丁香與莎草，宛如真實蛋糕般令人想一口吃掉！至於紅色朗姆酒則有著果味朗姆酒香的甜酸香氣，佐以香草與開心果的泛香，如雞尾酒般的芳香，添上一絲異國聖誕氣息。

 

Happy Holidays套裝 $280（限量版）

 

　　想入手NONFICTION的標誌性香氛，可選迷你香水或護手霜三件套裝，當中便攜式香水適合迷你手袋或化妝袋，搭配靈感源自聖誕裝飾的紅色天絲絨小袋，送禮自用均是完美的節日禮物！

 

迷你香水三件套裝 $690

迷你護手霜三枝套裝 $280

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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