衛詩雅Big Day妝容公開！來自Charlotte Tilbury的彩妝清單：人氣Hit Pan蜜粉、裸粉色調甜美妝容出自這個系列！

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女神兼影后衛詩雅Michelle日前完婚，婚禮洋溢浪漫氛圍，實在讓人羡慕！談到婚禮造型，除了婚紗，妝容就是新娘子最著重的一環。這天Michelle的妝容自然淡雅，散發清雅脫俗氣息；日前，她就大方公開了自己的Big Day Makeup List，均是出自Charlotte Tilbury的經典彩妝品，十分值得收藏作為藍本！

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這次Michelle造型高貴，底妝偏向啞致感，眼妝和腮紅均選用了裸粉色系，自然不浮誇。先看底妝清單，選用了Charlotte Tilbury的皇牌Airbrush Flawless Finish Powder，粉餅主打輕薄質感，只要輕輕一掃立即柔化肌膚瑕疵，同時撫平細紋，宛如為肌膚裹上柔焦濾鏡，配方保濕之餘不卡粉，向來也是專業化妝師口袋的Must-have Item之一。

胭脂同樣選色自然，為Cheek To Chic 的Love Glow色號，帶點珠光粉紅色調，自然明亮，讓妝容煥發活力好氣息。細看可見Michelle這次選擇以薄透方式塗上，上鏡更為清透，白裏透紅的感覺更是讓人討喜。

眼唇方面，Michelle選擇了Pillow Talk色號的Luxury Palette 眼影盤，以四種清新精緻的裸粉色調，塑造輪廓分明的眼妝，為新娘子造型注入愛戀感覺，妝效一抹顯色，作為日常眼影盤也是十分適合。唇妝側使用了Matte Revolution #PillowTalk和Collagen Lip Bath #PillowTalkFair，前者提升整體唇部立體感，更顯豐厚；後者則營造鏡面般的閃亮光澤，淡淡的粉色更能增添甜蜜氛圍！

查詢／購買：Charlotte Tilbury







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