春日護髮指南：Oribe全新Supershine髮膜、Leonor Greyl皇牌養護系列，告別毛躁感！

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春日悄悄報到，濕漉漉的天氣如毛躁頭髮大敵，想要輕鬆無負擔維持基本的頭髮造型，便先要護好秀髮。本周編輯部就為大家推介兩款款高效護髮系列，告別毛躁感！

#1 全新升級！Oribe Supershine系列

ORIBE的護髮產品向來以高效見稱，加上無動物測試，向來是我的Top Choice。來到2025年，品牌推出了全新升級的 Supershine系列，帶來一共8款產品，主打暗淡或乾燥髮質使用，相信會是常漂染人士的恩物。

系列全新配方採用可持續發展理念，包含蔓越莓複合物，為髮絲注入水分，滋養髮絲同時撫平毛鱗片，營造出最佳光線折射效果，兼具輕盈無負擔的特性。除了洗髮露和護髮素，主打的相信是這次亮相的全新水光瞬亮髮膜，採用髮廊級護理成分，植物性保濕複合物有助持續保濕，配合柔軟聚合物混合物則可使頭髮更加順滑，同時提升髮質健康與可控性。

在洗髮後擰乾多餘水分，把髮膜塗抹於髮中至髮尾，靜待1分鐘後沖淨即可，ORIBE這個新髮膜相較一般髮膜滲透需時較短，再沒借口偷懶了吧！

查詢／購買：Joyce Beauty

#2 Leonor Greyl皇牌活髮養護系列

若同時受髮質受損和頭皮問題困擾，推介法國天然護髮品牌 Leonor Greyl的皇牌活髮養護系列，從精華、洗髮露到煥髮霜，重新打造絲滑觸感及亮麗光澤的秀髮！

全效活髮養護精華採用99%天然配方，屬高濃度免沖洗精華。成分含瑪卡萃取及印度油甘子，有效強化並延緩毛囊衰老，孕育強韌濃密髮絲；綠茶成分更能長效保持頭皮健康。精華適合直接塗於頭皮上，只需輕輕按摩1分鐘促進吸收，十分方便。

至於天然煥髮霜糅合珍稀植物油脂，像是包括富含維他命B、C及E的有機荷荷巴油及有機乳木果油，能深層滋潤和修護受損髮絲，配合活髮養護洗髮露，能讓髮絲回復強韌同時順滑，抵禦紫外線及潮濕天氣，減低出現飛散情況，保持髮型持久超有感！

查詢／購買：Leonor Greyl







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