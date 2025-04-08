轉季身體護理指南：沐浴到潤膚霜，Aesop和Rituals的好物推薦！

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不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

#1 Aesop厄勒俄斯滋潤身體潔膚露

換季之際，身體肌膚難免開始出現各種不適，相信像編者般的乾肌女生尤其體會到！要舒緩乾燥，為肌膚補水，先要從沐浴時間入手，Aesop繼去年推出厄勒俄斯護手霜後，今年再添新成員「厄勒俄斯滋潤身體潔膚露」，有別於其他 Aesop 身體潔膚露，具奶油般的獨特乳霜質地，主打提供舒緩潔淨效果。

據知這款身體潔膚露歷經長達八年時間研發，以多種植物精油和界面活性劑進行研製，以調配出穩定乳霜形式。潔膚露多種潤膚保濕成分，包括乳木果油、荷荷芭籽、生育酚（維他命 E）等，不刺激但依然具備高效潔淨力，適合乾性膚質；配合雪松、廣藿香、丁香等植物萃取精油，散發柔和的木質香調。在容易乾燥的部位如手肘、膝蓋和腳跟，推介配搭同系列護手霜使用，加強保濕。

查詢／購買：Aesop

#2 Rituals Amsterdam身體護理系列

有到訪過歐洲的話，相信對Rituals這個荷蘭品牌並不陌生。品牌今年與阿姆斯特丹著名的國家博物館（Rijksmuseum）合作，推出Amsterdam Collection專屬系列，向古代亞洲與阿姆斯特丹之間的歷史敬敬。

系列的主要成分為荷蘭鬱金香與柚子，柚子原產於東亞地區，以其豐富的營養價值而聞名，具抗氧化、舒緩和保護肌膚的功效，滋潤同時散發持久香氣，從泡沫沐浴啫喱、磨砂霜到潤膚霜，包辦整個身體護理儀式，一整天都保持清新。

查詢／購買：Rituals







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