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歐洲藝術市場最近都被歐盟剛通過的新稅項指令（Directive）而大感頭痛，尤其是法國。正在掘起的法國以強勁姿勢希望在2023年打入全球三大藝術品交易市場，以圖取代在脫歐後日漸沒落的英國。但歐盟指令要求所有成員國提高稅率，導致法國藝術市場夢碎，亦讓多個已經插旗又或準備進軍法國的畫廊、拍賣行，甚至藝術博覽會，先是憤怒，後感愁緒和失落。當然英國此刻是隔岸微笑著。

在舊年四月份，歐盟通過一個指令，大幅修改已存在的各項指令中各項細節，包括修訂稅率。由於被指過程中沒有咨詢業界，故此法國及各地相關的藝術行業都未有討論，待近乎一年後才知悉即將加稅，方如夢驚醒。

歐盟成員國的最高法例為歐盟法，就好像香港的基本法，一切不得與這本小書所盛載的法例有所衝突。而所有歐盟指令必須在相關時限內在成員國境內立法，否則歐盟會依據《歐洲聯盟運作條約》第 258 及 260 條，要求相關國家立法，否則最壞情況將每天罰款約干金額。今次爭議的加稅項目，各成員國必須在2025年前完成立法。

英國藝術市場之所以在脫歐後暗然失色，正因為稅率不及法國吸引導致。法國乘歷史因素加稅項優勢，成功突圍，交投量短期內增長16%，佔全球藝術市場7%。雖然相對於全球第三大市場的20%仍有一段距離，但超越英國只是時間問題。

不過今次加稅幅度非常誇張。法國原本的藝術品入境說不過是5.5%，今次加幅超過2.5倍，要所有藝術品入境歐盟成員國必須繳付20%入境增值稅，變相蠶食了所有潛在的交易得益，亦因此將英國的位置變成優勢。

法國佔據整個歐盟50%的藝術品交易量，此一指令自然會讓其他國家乘勝搶走部份版塊。法國暫時未見有任何解決方法，相信2023年將會是歐盟市場動盪的一年。鷸蚌相爭，漁人得利，香港藝術市場亦好有機會從中獲利。







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