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蔡天鳳案震驚全球。香港人頗為關注當中資產分配事宜，尤其是前夫家人為財產而動殺機，但現任丈夫並無婚姻註冊，如此前夫家人仍是否能繼承蔡天鳳的龐大資產。

謀殺以獲取遺產

根據1935年一件發生於英國的案件 Re Sigsworth，有人為了早日繼承母親的財產，親手殺害了她。當弑母的兒子為爭產而上庭，代表的辯方指出依照法例，母親的遺產將會由兒子繼承，勿論其人格行為。法庭引用法律賦予的權力，詮釋法例含意，指出法例中並不容許有人殺害他人而成功獲取受害人的財產，因此判該人失去繼承權。這個案例亦為香港法庭所認許，再加上根據香港法例第23章 《法律修訂及改革(綜合)條例》 第25B條，殺人犯是不可能透過殺人而得到死者的財富。即使屬於誤殺，由於當中亦有非法殺人的意味在內，所以結果如同謀殺，失去所有財產繼承權。

加密貨幣是否屬於遺產

不過由此引伸一個問題：遺產當然意指各種資產，但加密貨幣又是否被法庭視何其中一項？Lord Wilberforce在National Provincial Bank v Ainsworth 一案中，於1965年為資產定下了四個準則，而這四個準則套用在加密貨幣上都能合乎。不過無論是新加坡、英國以及紐西蘭各個關係到加密貨幣的案件中，都未有明確指出加密貨幣是資產一種，僅僅在 AA v Persons Unknown 中指出比特幣是屬於資產。哪麼比特幣以外，例如 NFT 呢？則懸疑未決。而且海外法律案例只有參考作品，香港法庭未必跟從，故此如果蔡天鳳持有大量加密貨幣，甚或 NFT，基於司法管轄權及其加密程度，將會對法庭下達資的決定，有好大程度的挑戰。

如果藝術品的擁有權

藝術品不同樓宇汽車，在法律上有明顯的擁有權。如蔡天鳳一案，樓宇由前夫父親名義擁有，但由於是蔡天鳳全資斥資購物，在法律論理上，如果有足夠證據，證明蔡天鳳並沒有表明有意放棄擁有該物業的權益，則可能構成信托方式持有物業，即實質擁有人為蔡天鳳本人。不過家中傢俬擺設，假若有名畫的話，當中是否可產生如上述所言的信托關係，又或者會否跌入受害人財產之例，恐怕是受害人其中一個最難處理的事。







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