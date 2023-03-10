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社會最近就垃圾房掛畫一事，民意一面倒。在藝術行業輾轉快將十年，絕對樂見廣泛大眾對藝術的支持。不過退後一步，不談美學，純粹在實務上，作為策展人，在公眾地方掛畫，又牽涉藝術品，即時想到當中有眾多問題要先行處理，這和官僚二字並無關係。

法律問題

根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或解釋，不得在棄置於公眾地方、空地或垃圾站的垃圾中搜尋或檢拾垃圾，或在棄置於任何放置在公眾地方、空地或垃圾站的垃圾桶、垃圾箱、垃圾簍或垃圾車內的垃圾中搜尋或檢拾垃圾，或移去如此棄置的垃圾的任何部分。先不論這法例的邏輯，在法例下，作為垃圾工人，是否有權限撿拾垃圾？如果用於佈置，又會否跌入法網？假若工人因此事受到刑責，作為政府一部分的顧主，又有否相應的法律責任？

擁有權問題

由於法律問題而衍生出擁有權問題。大部份人都會自攜東西佈置自己辦公室的檯頭，但垃圾工人並沒有獨立工作空間，佈置掛畫的位置屬於公眾，如何界定該些畫作的擁有權是屬於顧主抑或垃圾工人？如果垃圾工人違法取得畫作，並且在公眾地方展示，若不幸有意外出現，被告會是垃圾工人還是顧主？又如果有人想出價買垃圾房展示的作品，交易又是否合法？假如有人事後從報紙中得悉遺失的畫作在垃圾站，經警方報失，再於垃圾房中見到工人展示，並當作據為己有，垃圾工人和顧主會否惹禍上身？

保險問題

觀乎有些畫作懸掛超過六尺高。首先這種掛畫方式是用何種方式安裝？該裝置是否穩妥及合乎承重？如果不慎掉下，有人因而弄傷，保險是否會賠償？大部份保單通常載有不保障「因錯誤或遺漏造成的缺失而導致意外、傷害或損失」的條款，變相好大機會保險不會就錯誤掛畫方式以致的損傷賠償。那麼在此情況下，顧主又有否責任？

並非為政府說項，因此事可有更得體的方法處理。但若在顧主角度，為保障工人利益，的確有多重考慮。看似一件簡單的事，背後有好多操作不為人知，或未被考慮。垃圾房當然值得美化，但在感情之外，相信有很多東西需要關注。







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