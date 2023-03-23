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今年三月算是重見四年前香港藝術市場高峰的景致。既有 Phillip 新總部開幕，又有 Art Basel 超強勢回來，另有 Art Central 及接下來各項拍賣。上述一切，都因三個原因：極低稅率、高效率運輸，以及資金融通能力。而三項和人力資源無甚關係，即一切依仗政府政策。

很多人都希望投身藝術行業，即使家門足下有各大國際機構，但入門並不容易。一間畫廊如果有超過七位全職職員，已經算是中等甚至高級畫廊。香港最高峰時，曾經出現過超過一百間畫廊。假如每一間畫廊都是中等級數，最多也只能吸納七百位全職畫廊職員。但事實上大部份畫廊最多只有兩、三位全職。在扣除海外來港的同業，畫廊能夠給予香港本地從業參與的位置非常欠奉。

就算拍賣行，希望投身，都不是寄封應徵信就可以。拍賣行並非只選賢與能，更著重你的背景出生，還有能否自帶客源。假如本身無獨特優厚條件，例如極出眾的學術成就，又或者廣泛的人脈網絡，甚至有人事推薦，否則要想在拍賣行中突圍而出，幾乎比蜀道之難更難。其實在藝術行業的業務架構上，和律師行好相似，但又未到大律師般似是自己的一盤生意，不過 Christie’s 和 Sotheby’s 又似大律師界的 Temple 或 Des Vœux，入面人人都有星光樂熠熠的學術背景。

而且拍賣行和藝術相關的職位，數目有限。大部份能夠佔一席位的，都不想離去，導致幾乎每年沒有太多空間能夠吸納的空缺。香港每年有為數不少的藝術行政人員出身，能夠做回本行的都必定有非凡的履歷。當然箇中亦有例外，運氣則佔好大比重了。

施政報告佔了一定篇幅，指希望透過香港演藝學院培育相關的文化藝術人才，以及將會資助有潛質中小藝團和年輕藝術家發展。這都是以藝術家 (Artist) 的角度出發。雖然有提及資助本地藝團及西九文化區行政人員見習職位，但始終都是只是見習。若能創造更多職位給藝術行政人材發展，豐富他們履歷，讓藝術人材成為第四項吸引國際藝術機構進駐並擴張，相信香港藝術市場在國際的地位能夠提升之餘，發展亦會更加健康穩定。







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