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早前和大律師閒談畫廊禁售期條款，我們各自有不同理解，但結論都頗一致。



何謂禁售期



收藏家若想在畫廊購藏，合約上通常列有若干的禁售期限，例如限制收藏家不能在未來某一段時間將作品轉售。



部分合約會列明如果觸犯這個條款，之後會有何種賠償，但大部分都只是單單列印這個禁止特定行為的條款。



合法執行？



問題是在香港的法例下，這種條款是否可以合法執行？因為香港法例其實有保障消費者，例如《不合情理合約條例》，如果合約條款過於失衡，消費者受到剝削，法庭便可以頒令這條條款不可執行。不過在普通法地區，並沒有相關案例可以支持，亦沒有相關的訴訟正在進行，因此對於這條條款是否抵觸香港法例，仍然是一個謎團，但絕對是一個可以爭拗的地方。



不過大律師指出，透過《不合情理合約條款》去爭拗亦需要視乎情況而定。例如一個展覽如果是以「純展覽，非買賣」的目的進行，當然希望會將禁售的條款加於合約之內，以保證作品不會在展覽之前、期間及之後出售。



如何執行？



當然這類禁售期條款，其中一方要執行並有所行動，並非容易。例如如果收藏家是透過私人洽購的形式將作品轉售，原本的畫廊並沒有辦法從其他渠道得知情況，然後執行原本的合約禁售期條款，要求收藏家賠償損失。又或者收藏家在禁售期過了一半之後私下轉售，並和新收藏家作出合約協定，禁止在未來一段時間將作品轉售，以履行他仍然剩下的禁售期限。這樣畫廊亦不會知道當中的情況，導致沒有辦法執行合約條款。



簡單而言，凡此種種都讓這個禁售條款形同虛設。就算畫廊希望賠償損失，要從民事方向索償的話，擴時日久，亦未必有一定勝算。他們或者都會對之後的相應行動有所保留。不過對於收藏家而言，既然合約寫上，最好盡量跟隨，否則東窗事發，有機會損害了你和畫廊之間的關係，除非迫於無奈，或確有需要。



禁售期通常長達三年。三年之間，藝術市場可以風起雲湧，你所投資的金額有機會悉數歸零，而且藝術家有機會從此一蹶不振，收藏家將會坐艇坐足一世。這個極具爭議的條款，仍然期待法庭會有相關的判決，希望未來這種條款不會再出現於藝術品商業買賣合約之中。











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