Art & Living 遊於藝 - Bosco Hong



加入最愛專欄 收藏文章 Treasure House Fair能否於逆市再出發?淺談蘇富比上拍的Lucian Freud《夜晚的屋裡》 又到暑假,藝術市場回復平靜。雖然平靜,但仍有活動,不如和大家分享下最近藝術界討論的兩個話題。 #1 Treasure House Fair 早前 Masterpiece London Art Fair 因成本問題取消,改由當中的其中的創辦人舉旗發起換湯不換藥的 Treasure House Fair,市場非常關注Treasure House Fair在Art Basel 母公司 MCH 撤出Masterpiece London Art Fair後,亦即用所謂拆牆鬆綁之後,全新 Art Fair 勢頭會否能逆市再出發。 美國聯儲局在六月份維持利率不變,但剛巧英國呢個 Treasure House Fair開幕當天,英倫銀行加息至歷史高位5%。減低了英國本土買家的意慾之餘,又因為脫歐而導致出入境稅項成本,歐洲買家相信亦不踴躍。在大環境的影響下,市場自然降低結果期望。 據消息報道, Treasure House Fair一如預期旺丁不旺財。有畫廊反映大量觀眾對該畫廊展品感到興趣,潛台詞就是成交淡薄。即使有人買,首幾日出售的作品,平均大約1萬至5萬英鎊左右,變相畫廊要好辛苦先回到本。下年還會繼續舉辦Treasure House Fair?相信舉辦單位都要慎重考慮。 香港都有很多畫廊傾向參與不同的 art fair,覺得是重要的收入來源。我知道某些畫廊可以在 art fair 攢到足以養起畫廊一年的錢。 #2 Lucian Freud 此外,早前蘇富比一場肖像作品專場拍賣了很多著名藝術家的作品。當場其中一幅較少人談論是 Lucian Freud 的一張作品。這張作品是《夜晚的屋裏》,尺寸為50.8×50.8 cm,估價為8,000,000至12,000,000英鎊,最後連佣金以大約9,590,000成交。《夜晚的屋裡》和早之前曾經來香港展覽、由佳士得於畢打行展示的那張《大室內場景W11(隨華托)》構圖風格非常相似。不過佳士得那幅作品尺寸就大得多,並以86,265,000美金成交,折合大約67,000,000英鎊左右。今次蘇富比那幅相對而言就是一幅 affordable 的作品,所以多人競投亦不足為奇。 之前我曾經講過市場上愈來愈少優質的作品出售,因為很多收藏家都不捨得於此時將作品轉手。不過總有些資深收藏家係在久遠之前已經購買的作品,現在已經升值數以倍計,在其他資產市場價格普遍偏低的情況下,是一個吸引的理由推動他們將作品送拍,套現之後再將資金投放於其他產品,又或者手持更多現金作其他用途。 今次蘇富比拍賣Lucian Freud的《夜晚的屋裏》,原藏家於30多年前的1992年購入。以當時市價計算,這張作品大概值400,000至600,000英鎊。何時將作品轉售,關注的純粹是賺多還是賺少的問題。如果現金有更加好的用途,何故不拿到市場拍賣呢?



