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新聞展示的這個《1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單》應該是新法規，以前叫《1949年後已故著名書畫家和1795至1949年間著名書畫家作品限制出境鑒定標準的通知》，不知為何大陸的政策標題特別長，名單當中和1911那一份普遍是重複，所以又不算得上是新東西。

以前分為「作品一律不准出境」、「作品原則上不准出境」及「代表作不准出境」。現在只分「作品一律不准出境者」及「代表作不准出境」，但甚麼叫代表作呢？似乎就沒有解釋，筆者在網上也找不到任何定義。不過限制出境名家名單上，大部份藝術家都只是代表作不可出境，所以仍有灰色地帶。

其實藝術品禁止出口規例，不只中國有，英國都有。不過英國的禁止出境則是有時限，普遍來說，例如一幅作品被禁出境，Art Council 就會出新聞稿，廣邀英國人出錢將作品買下，希望保留在英國本土。如果限期內無人出手，該禁條就會放寛，然後看著作品流出境外。

除了限期之外，要實施這個禁止出口規例，亦需要符合某一些標準，例如文章歷史、美學的重要性、以及學術價值上要有一定的水準。而且還要本身這件作品已經在英國本土上停留超過50年，這個非常客觀的標準是很難達到的。

最近被英國禁止出口的藝術品有藝術家Alberto Giacometti的青銅材質的吊燈一盞。現在英國邀請當地機構以2,400,000英鎊購買這件作品，希望這件作品可以逗留在英國本土。如果加上VAT增值稅，即係大約2,500,000英鎊。這件吊燈其實在2023年2月28日在倫敦佳士得以估價1,500,000至2,500,000英鎊拍賣，最後連佣金以2,922,000英鎊成交，扣除返買家佣金，其實也是剛剛打和。

這個禁令會持續到今年年底的11月12日，如果期間出現任何可能性，例如有人願意與合理的價格出手，但需要時間考慮增長，便有機會在延長四個月，希望能夠成交。如果時間一到，又無人願意出手，就要和作品說再見了。不過，在筆者看來，也算是一個民主的過程，亦是透過市場去尋找一些當地的買家幫忙，令作品留在本土，而不是強制禁止某一些作品出口。

其實如果藝術品能夠在全球廣泛流通，亦是藝術界軟實力的象徵。想必中國大陸的新法規，仍有很多空間和可能性，對於市場流通量以及保護文物方面而言，相信也是一個合適的方向。







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